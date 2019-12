Nissan wysyła pracowników na bezpłatny urlop. Kwestia "optymalizacji wyników"

Nissan poinformował, że prawie wszyscy z 21 tys. amerykańskich pracowników koncernu będą musieli 2 i 3 stycznia wziąć bezpłatne wolne. Zdaniem firmy konieczne jest to do "optymalizacji wyników biznesowych i konkurencyjności".

Do listopada tegoroczna sprzedaż Nissana w USA spadła o 7,8 proc.

Przymusowe urlopy obejmą pracowników wszystkich fabryk i biur koncernu w USA. Dotyczy to też amerykańskiej siedziby Nissana w mieście Franklin w stanie Tennessee w południowo-wschodniej części USA. Otwarte będą tylko salony Nissana i należącej do niego marki premium Infiniti.

Agencja Associated Press zwraca uwagę, że spadki sprzedaży w USA dotknęły praktycznie wszystkich modeli obu marek. Dotyczy to również najpopularniejszego do tego samochodu koncernu w USA - kompaktowego SUV-a Nissan Rogue. Jego sprzedaż w tym roku spadła o 12,6 proc.

Przełożyło się to na zyski japońskiego producenta. W okresie od lipca do września spadły one o połowę względem tego samego okresu w 2018 roku. Nissan ogarnięty jest kryzysem od listopada 2018 roku kiedy to w Japonii aresztowany został szef firmy i całego sojuszu Renault-Nissan Carlos Ghosn.

Latem Nissan zapowiadał, że na całym świecie zlikwiduje 12,5 tys. miejsca pracy. Dzięki temu ma poprawić wyniki finansowe.