Pracownicy SpaceX płacą wysoką cenę za marzenie Elona Muska o kosmosie

Reuters udokumentował co najmniej 600 wypadków w pracy w firmie rakietowej Elona Muska - SpaceX, które skończyły się poważnymi urazami. Zmiażdżone kończyny, amputacje, porażenia prądem, rany głowy i oczu oraz jedna śmierć – to cena za dążenie miliardera do kolonizacji kosmosu.

Elon Musk to obecnie najbogatszy człowiek na świecie. Bloomberg szacuje jego majątek na 202 mld dol. Miliarder jest dyrektorem generalnym Tesli, najwyżej wycenianego producenta samochodów elektrycznych na świecie, a także dyrektorem generalnym SpaceX, producenta rakiet, któremu NASA zleciła zaopatrzenie swojej stacji kosmicznej. Wreszcie Musk jest też właścicielem firmy X, znanej wcześniej jako Twitter, choć akurat ta inwestycja w jego portfolio okazuje się w ostatnim czasie najmniej dochodowa.

Elon Musk ma marzenie. Chce jak najszybciej skolonizować Marsa

Wyceniana obecnie na około 150 mld dol. firma SpaceX ma spełnić największe marzenie miliardera – marzenie o podboju i kolonizacji kosmosu. W swoim planie, ogłoszonym w 2016 r., Musk chce zbudować na Marsie osiedla dla ludzi, których na Czerwoną Planetę wyniosą rakiety, wyprodukowane przez jego firmę.

Na razie do realizacji tego celu jest daleko, ale SpaceX intensywnie pracuje nad rozwojem technologii, które pozwolą na przeniesienie człowieka na Marsa.

Za spełnianie marzeń miliardera o kosmosie płacą pracownicy SpaceX

Elon Musk chce jak najszybciej zrealizować swój plan. Teraz śledztwo dziennikarskie, które przeprowadził Reuters, pokazuje, jaka jest tego cena.

W reportażu agencja opisuje szczegółowo przypadki poważnych wypadków w pracy na terenie fabryki SpaceX, gdzie specjaliści Muska pracują nad najnowszymi rakietami. Do najpoważniejszego doszło w 2014 r. w zakładzie w Teksie. W jego wyniku zmarł jeden z pracowników.

Nie był to ostatni poważny wypadek w SpaceX. Od tej śmierci, która - według agencji Reuters - nie została wcześniej zgłoszona, firma Muska miała konsekwentnie lekceważyć przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracowników i standardowe praktyki, które powinny obowiązywać w tego typu obiektach.

Jak wynika z wywiadów i dokumentów rządowych, do której dotarli dziennikarze, od feralnego 2014 r. doszło do 600 urazów pracowników SpaceX. Wiele z nich było poważnych lub powodujących kalectwo. Zmiażdżone kończyny, amputacje, porażenia prądem, rany głowy i oczu - to tylko niektóre z obrażeń, opisywanych w reportażu.

Obecni i byli pracownicy, z którymi rozmawiali reporterzy Reutera, twierdzą, że wypadki są pochodną chaosu, jaki panuje w miejscu pracy. Ludzie często są niedoszkoleni i przemęczeni, co prowadzi do rutynowego pomijania podstawowych procedur bezpieczeństwa. Wszystko po to, by dotrzymać wyśrubowanych terminów misji kosmicznych Muska.

Agencja dowodzi, że SpaceX w ogóle nie zgłaszało do amerykańskiej inspekcji pracy wypadków w pracy, które teraz ujrzały światło dzienne.

SpaceX nie odpowiedział na pytania agencji Reuters i szczegółowy opis zdarzeń, który znalazł się w reportażu.