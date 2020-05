Pracownicy Square będą mogli pracować zdalnie już na stałe

Jack Dorsey, szef Twittera i platformy płatniczej Square, poinformował, że wszyscy zatrudnieni w firmie, którym obowiązki pozwalają na pracę zdalną, będą mogli zdecydować się na taką formę zatrudnienia już na zawsze. Wcześniej taki komunikat usłyszeli pracownicy Twittera.

W komunikacie do pracowników Square, Jack Dorsey napisał, że wszystkie osoby, które mogą i wolą pracować z domu, będą mogły kontynuować taką formę pracy już na zawsze, nawet po tym jak biura firmy zostaną na nowo otwarte. Nowe wytyczne dotyczyć będą tych działów, które mogą wykonywać obowiązki zdalnie, osoby zatrudnione w ochronie lub odpowiedzialne za utrzymanie biur, będą musiały wrócić do pracy stacjonarnej. Podobnie jak inne firmy technologiczne, Square odesłał pracowników do pracy zdalnej w marcu w związku z pandemią Covid-19. Firma nie poinformowała jeszcze, kiedy zamierza otworzyć swoją siedzibę.

"Chcemy, żeby nasi pracownicy otrzymali możliwość pracowania w warunkach, w których czują się najbardziej kreatywni i produktywni. Dlatego Square umożliwi im pracę zdalną, nawet po tym jak nasze biura wznowią działalność. W ostatnich tygodniach przekonaliśmy się, że osoby pracujące poza biurem wypełniają swoje obowiązki równie efektywnie" - napisał w oświadczeniu rzecznik platformy.

W ubiegłym tygodniu podobny komunikat usłyszeli pracownicy Twittera, którego założycielem i członkiem zarządu jest Jack Dorsey.

Facebook i Google zapowiedziały, że umożliwią podwładnym pracę z domu do końca tego roku. Obie firmy co prawda podały już oficjalne daty otwarcia swoich biur - w przypadku Facebooka to 6 lipca, a Google'a 1 czerwca - ale kierownictwo przyznało, że spodziewa się powrotu większości pracowników dopiero w przyszłym roku. Z kolei Microsoft poinformował, że przedłuży pracę zdalną do końca października 2020 r. Jak dotąd jedynie Twitter i Square zdecydowały się wprowadzić takie rozwiązanie na stałe.