Pracownicy Tesli: firma straszy zwolnieniami, jeśli nie wrócimy do fabryki

Pracownicy Tesli oraz aktywiści związkowi twierdzą, że firma Elona Muska straszy ich wypowiedzeniem umów, jeśli nie wrócą do kalifornijskiej fabryki, która wznowiła działalność po okresowym postoju związanym z pandemią COVID-19. Sprawę opisuje serwis ABC News.

Sprawa dotyczy pracowników, którzy w obawie przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19 nie wrócili jeszcze do pracy w fabryce Tesli w kalifornijskim mieście Fremont - pisze serwis.

Sygnaliści chcą, aby firma zrezygnowała z praktyki grożenia zwolnieniami osobom, które boją się przyjść do pracy. Domagają się również, aby przedstawiciele administracji na poziomie lokalnym oraz stanowym kładli większy nacisk na przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w fabryce Tesli.

W czwartek przed siedzibą lokalnych organów ochrony zdrowia ma się odbyć wiec poświęcony tej sprawie. Jeden z pracowników koncernu zaangażowanych w organizację demonstracji, Carlos Gabriel, ocenia, że odpowiedzialność za pracowników powinien wziąć dyrektor generalny Tesli Elon Musk.

Rzecznicy firmy nie odnieśli się do sprawy, a jedynie zapewnili, że doniesienia o zwolnieniach w fabryce we Fremoncie są nieprawdziwe. Jak podali, Tesla przygotowała plany bezpieczeństwa dla pracowników, które obejmują m.in. regularne pomiary temperatury, pracę w rękawiczkach i maseczkach, a także instalację barier oddzielających poszczególne stanowiska pracy. Wcześniej w maju, jak przypomnieli, Elon Musk powiedział swoim pracownikom, iż nie muszą wracać do fabryki, jeśli nie czują się bezpiecznie.

ABC News przypomina, że Tesla to nie jedyna firma, która obecnie przeżywa problemy w związku z obawami pracowników zatrudnianych w fabrykach dotyczącymi koronawirusa. Wcześniej w tym tygodniu w regionie Detroit tymczasowo znów wstrzymały pracę dwie montownie Fiat Chrysler Automobiles (FCA), gdyż obawiano się tam wybuchu ogniska choroby. Przedstawiciele związków zawodowych domagają się również zamknięcia i dezynfekcji fabryki SUV-ów General Motors w teksańskim Arlington.