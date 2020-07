Praktyki handlowe Apple'a przedmiotem wielostanowego dochodzenia w USA

Praktyki handlowe koncernu Apple są w USA przedmiotem wielostanowego dochodzenia w związku z podejrzeniami, iż firma wprowadzała swoich klientów w błąd - podała agencja Reutera, powołując się na dokument pozyskany przez obserwatorów branży technologicznej.

Dokument, do którego dotarła grupa Tech Transparency Project, datowany jest na marzec. Dotyczy on potencjalnego pozwu przeciwko koncernowi z Cupertino ze strony prokuratury generalnej stanu Teksas w nawiązaniu do wielostanowego postępowania, nie zawiera jednak dalszych szczegółów.

Apple nie odpowiedziało na zapytania Reutera, a biuro prokuratora generalnego Teksasu odmówiło komentarza.

Jak przypomina agencja Reutera, praktyki handlowe firmy zarządzanej przez Tima Cooka wielokrotnie bywały już przedmiotem pozwów grupowych i dochodzeń organów nadzorczych na całym świecie.

Na początku marca br. Apple zgodziło się zapłacić do 500 mln dolarów w celu zakończenia sprawy oskarżeń o spowalnianie starszych iPhone'ów w aktualizacjach, by skłonić klientów do kupowania nowych modeli lub baterii. Wcześniej w lutym francuski urząd ochrony konkurencji i konsumenta (DGCCRF) nałożył na spółkę 25 mln euro grzywny w związku ze sprawą. Ten sam urząd w marcu ukarał amerykańskiego producenta elektroniki rekordową grzywną w wysokości 1,1 mld euro za inne nieuczciwe praktyki rynkowe w przeszłości, m.in. zmowę cenową z dystrybutorami.

Na rozstrzygnięcie nadal oczekują pozwy względem Apple'a, według których firma zdawała sobie sprawę i zatajała podatność na awarie klawiatur z przełącznikami typu "butterfly" zastosowanych w MacBookach - wskazuje Reuters.