Prawdziwe gwiazdy w Chinach? Wirtualna idolka zwolniona z pracy

Muzycznymi idolkami młodzieży w Chinach stają się coraz częściej postacie znane wyłącznie z internetu. Za kreację gwiazd odpowiadają obecnie wielkie firmy technologiczne. Na styku świata wirtualnego z realnym dochodzi czasami do zgrzytów, o czym świadczą ostatnie zawirowania wokół A-Soul.

Pięcioosobowy zespół wirtualnych idolek decyzją ByteDance zmniejszył bowiem skład. Wiadomość opublikowana na jego profilu w mediach społecznościowych wywołała gorącą dyskusję na temat warunków zatrudnienia prawdziwych osób stojących za wykreowaniem tańczącego i śpiewającego awatara.

Zespół A-Soul został powołany do życia pod koniec 2020 r. z inicjatywy chińskiego przedsiębiorstwa ByteDance - właściciela m. in. aplikacji TikTok - oraz agencji muzycznej Yue Hua Entertainment. Wirtualne postacie zdobyły pokaźne grono wielbicieli dzięki rozmaitym aktywnościom nastawionym na zacieśnianie więzów z fanami. Obejmowały one pokazy tańca, sesje pytań i odpowiedzi czy wspólne granie podczas spotkań pokazywanych na żywo w internecie.

W zeszłym roku liderka zespołu Bella została „zatrudniona” w charakterze trenerki przez chińską aplikację fitness Keep. Owocem współpracy było opracowanie specjalnego zestawu ćwiczeń, dzięki którym można spalić zbędne kalorie w rytm energetycznej muzyki. Młode pokolenie Chińczyków z entuzjazmem angażuje się w śledzenie działalności A-Soul, których profil na Weibo, serwisie społecznościowym o charakterze mikroblogowym, może pochwalić się prawie 2 milionami obserwujących.

Za uśmiechniętymi wizerunkami kryją się prawdziwe dziewczyny, które przyuczane się do zawodu idolki w Yue Hua Entertainment. To one użyczają głosów i ruchów wokalistkom A-Soul, a dzięki technologii przechwytywania ruchu w czasie rzeczywistym efekt końcowy zyskuje na naturalności i płynności.

Integracja z fanami wymaga dużej dyspozycyjności, a wykorzystywanie awatara - wirtulanej postaci - stwarza możliwości wykorzystania pracownika 24/h. Osoba stojąca za wykreowanym wizerunkiem często pozostaje anonimowa, a jej miesięczna płaca, według niepotwierdzonych doniesień, waha się pomiędzy 12 000 a 14 000 juanów, co w przybliżeniu wynosi od 1400 do 1700 dolarów.

W maju na oficjalnym profilu zespołu na platformie Bilibili (podobnej w założeniach do Youtube’a) ukazała się informacja o końcu współpracy z osobą stojącą za awatarem Carol. Jako przyczynę wskazano kwestie zdrowotne i rzekome plany edukacyjne.

Pod postem natychmiast pojawiły się pytania zmartwionych internautów o warunki zatrudnienia osób użyczających wizerunku ich idolkom. Oburzenie w komentarzach popchnęło komitet producentów do wystosowania wyjaśnienia kilka dni później, w którym przedstawiono strukturę zarobków pozostałych czterech członkiń. Składają się na nie pensja podstawowa, bonusy oraz 10 proc. wpłat w trakcie sesji streamingowej (występów na żywo w internecie). Zapewniono również o wypłacie zwolnionej artystce niesprecyzowanej sumy w ciągu 7 dni z tytułu rozwiązania umowy. Obietnica niezatrudniania innej dziewczyny do wcielenia się w rolę Carol miała także uspokoić fanów.

Według dziennika Global Times urodzeni po 1995 r. stanowią 52 proc. ogółu internautów w Chinach. Są to potencjalni odbiorcy wirtualnych idoli, dlatego największe korporacje technologiczne kreują swoje własne wirtualne gwiazdy. Bilibili lansuje piosenkarkę Yousa, Tencent artystkę Xing Tong. Kupowanie produktów sygnowanych przez wirtualną artystkę zwiększa satysfakcję z zakupów, dlatego chcący pobudzić konsumpcję z pewnością będą sięgać po to rozwiązanie coraz częściej.

