Prawie 5,5 bln dolarów przychodów. Skorzystają Allegro, eBay i Amazon

Rynek e-commerce zanotował w ostatnim czasie dynamiczny wzrost. Odsetek osób robiących zakupy w internecie oscyluje w krajach europejskich wokół 90 proc. Jak podaje firma Statista, w 2021 roku aż 2,14 mld osób na całym świecie będzie kupować online. Globalny przychód z e-sprzedaży detalicznej w 2022 roku ma wynieść 5,4 biliony dolarów.

Polski e-konsument

Specjaliści podkreślają, że mając świadomość różnic i preferencji zakupowych można przygotować odpowiednią strategię obecności reklamowej na danym rynku. Dobór form reklamowych czy sposobu ich kierowania wynikają z lokalnej specyfiki. Jej znajomość, a także odpowiednio skonstruowana polityka rabatowa, czy też dotycząca logistyki i zwrotów, sprawi, że działania będą skuteczne i efektywne.Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się i największych rynków w regionie. PwC przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat wartość brutto polskiego rynku e-commerce osiągnie poziom 162 mld zł.- Tym, co wyróżnia rodzimych e-konsumentów na tle innych krajów, jest przede wszystkim zainteresowanie lokalnymi rozwiązaniami e-commerce. Najbardziej dobitnym przykładem jest ogromna popularność Allegro, podczas gdy powszechnie w Europie królują globalni giganci, jak Amazon czy eBay - komentuje Robert Stolarczyk.Lokalność jest widoczna również w preferowanych metodach płatności. Z raportu firmy Przelewy24 wynika, że polski e-konsument najchętniej płaci Blikiem. Nadal jednak Polacy są jedną z najliczniejszych grup, na tle innych krajów europejskich, korzystających z płatności przy odbiorze, podczas gdy na Zachodzie zdecydowanie dominuje płatność kartą. Wyjątkiem są Niemcy, którzy preferują przelewy.Według raportu “Rynek e-commerce 2020” Gemiusa, niekwestionowanym liderem w Polsce wśród platform zakupowych jest Allegro. Badani wymieniają tę platformę najczęściej, niemal w każdej kategorii zakupowej. Międzynarodowi potentaci popularni w innych krajach europejskich, jak Amazon czy eBay, przyciągają znacznie mniej użytkowników.Elementem łączącym Polskę z innymi rynkami e-commerce w Europie jest przywiązywanie wagi do ceny produktów, bezpieczeństwa, a także to, że najchętniej kupujemy w sieci ubrania i buty. Ponadto, podobnie jak większość Europejczyków, cenimy przede wszystkim nasze, lokalne produkty.