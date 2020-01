Prawie 7 milionów smartfonów z 5G od chińskiego producenta w ubiegłym roku

Chiński koncern Huawei poinformował, że w 2019 roku dostarczył na całym świecie 6,9 mln smartfonów z technologią 5G. Firma w ubiegłym roku wypuściła na rynek osiem urządzeń gotowych do obsługi szybkiego internetu mobilnego.

Chodzi o modele Huawei Mate 30 Pro 5G, Huawei Mate 30 5G, Porsche Design Huawei Mate 30 RS, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei nova 6 5G i Huawei Mate X. Natomiast spółka córka koncernu wypuściła Honor V30 Pro i Honor V30.

Konkurencyjny Samsung ogłosił wcześniej, że w 2019 roku dostarczył 6,7 mln egzemplarzy smartfonów 5G.

W ostatnich latach koncern zainwestował miliardy dolarów w rozwój technologii 5G. Tym samym chce być jednym ze światowych liderów w tej dziedzinie oferując nie tylko smartfony, ale również infrastrukturę potrzebną do budowy sieci.

Przedstawiciele amerykańskich władz od dłuższego czasu oskarżają Pekin o wspieranie wzrostu Huaweia na rynkach zagranicznych poprzez m.in. niskokosztowe pożyczki i inne działania pozwalające koncernowi osiągać przewagę nad rywalami z USA i Europy, takimi jak np. szwedzki Ericsson czy fińska Nokia. Huawei odpiera te zarzuty, tłumacząc, iż korzysta z rządowego wsparcia jedynie w wymiarze dostępnym dla każdego innego chińskiego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo wzrost wpływu koncernu Huawei widoczny we wdrożeniach technologii 5G na całym świecie w ostatnich latach stał się źródłem obaw amerykańskiej administracji. W przekonaniu Waszyngtonu udział we zapewni on Huaweiowi większą kontrolę zdalną nad sieciami telekomunikacyjnymi. Amerykanie twierdzą również, że koncern jest zobowiązany do działania zgodnie z prawem obowiązującym w ChRL, przez co jej sprzęty mogą zostać wykorzystane przez Pekin do celów szpiegowskich.

Huawei systematycznie zaprzecza tym zarzutom.