Prawie półtora miliona samochodów może mieć wadliwe poduszki

Japoński producent poduszek powietrznych Takata ogłosił akcję przywoławczą 1,4 mln pojazdów pięciu koncernów, jedną z największych w historii branży - podała agencja Bloomberga. Z powodu wadliwie działających poduszek w listopadzie w Australii zmarł kierowca BMW.

Akcja przywoławcza obejmie części wyprodukowane w latach 1995-1999, które zostały zamontowane w pojazdach jednych z największych producentów samochodów na świecie: BMW, Audi, Toyoty, Hondy i Mitsubishi Motors.

Japoński koncern poinformował, że pochłaniana wilgoć może w wadliwych poduszkach powietrznych powodować pęknięcia i sprawić, że nie napełnią się do końca.

Ogłoszenie w środę akcji przywoławczej oraz doniesienia o przypadkach śmiertelnych to kolejny zwrot akcji w serii wydarzeń, które dwa lata temu doprowadziły Takatę do bankructwa.



Jak wynika z komunikatu na stronie amerykańskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Drogowego (NHTSA, ang. National Highway Traffic Safety Administration), japoński koncern poinformował, że pochłaniana wilgoć może w wadliwych poduszkach powietrznych powodować pęknięcia i sprawić, że nie napełnią się do końca.

BMW dotychczas ogłosiło trzy akcje przywoławcze, które łącznie objęły 116 tys. pojazdów w Stanach Zjednoczonych - wskazał Bloomberg. Firma zalecała również, aby 8 tys. z nich w ogóle nie wyjeżdżało na drogi, dopóki usterka nie zostanie usunięta.

Koncern z siedzibą w Monachium wie o jednym przypadku, w którym kierowca BMW zmarł prawdopodobnie w wyniku silnego uderzenia odłamkami po wystrzeleniu poduszki powietrznej. Firma posiada również informację na temat wypadku, który miał miejsce na Cyprze. Jak podał Bloomberg, tutaj doszło do uszkodzeń ciała osoby poszkodowanej. BMW w listopadzie poinformowało NHTSA, że nie otrzymało doniesień na temat podobnych przypadków w USA.

Ogłoszenie w środę akcji przywoławczej oraz doniesienia o przypadkach śmiertelnych to kolejny zwrot akcji w serii wydarzeń, które dwa lata temu doprowadziły Takatę do bankructwa - zauważył serwis Automotive News.

Urządzenia japońskiego koncernu odpowiedzialne za napełnianie poduszek powietrznych mogły wybuchać, rażąc odłamkami kierowców i pasażerów. Szacuje się, że tylko do połowy 2016 r. w wyniku takich eksplozji zginęło na całym świecie 11 osób, a ponad 100 zostało rannych. W marcu 2019 r. agencja Reutera podała, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 23, z czego 21 dotyczyło użytkowników pojazdów Hondy.

Za przyczynę wcześniejszych akcji przywoławczych Takaty uznawano wykorzystywanie w inflatorach (zespół w układzie poduszki powietrznej służący do napełniania jej powietrzem) azotanu amonu do wywoływania małego wybuchu, który powodował napełnienie poduszki powietrznej. Odnotowano jednak przypadki, w których puszka z substancją chemiczną psuła się, co powodowało zbyt szybkie spalanie i rozsadzanie metalowego pojemnika, w którym miało dochodzić do eksplozji.

W ramach ugody z amerykańskim resortem sprawiedliwości producent poduszek przyznał się do winy i zapłacił miliard dolarów kary.

Dostawca poinformował, że w latach 1995-199 na całym świecie wyprodukował i sprzedał 4,45 mln urządzeń nadmuchujących. Z dokumentów złożonych przed NHTSA wynika, że Takata nie zna dokładnej liczba inflatorów dostarczonych do samochodów przeznaczonych na rynek USA. Firma utrzymuje, że ze względu na wiek pojazdów potencjalnie objętych akcją przywoławczą, tylko część z nich wciąż pozostaje w eksploatacji.

Oficjalną akcję przywoławczą z powodu wadliwych inflatorów dotychczas ogłosiło w USA jedynie BMW - podał serwis. Z danych NHTSA wynika, że problem dotyczy wyłącznie jednego modelu Mitsubishi, a Honda i Audi we współpracy z agencją sprawdzają potencjalny wpływ usterki na ich pojazdy.

W kwietniu 2018 r. Takata została przejęta przez chiński koncern motoryzacyjny Ningbo Joyson Electronic. Jak przypomniał serwis, nowa połączona spółka zyskała nazwę Joyson Safety Systems.