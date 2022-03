Prawo do naprawy. 200 euro za odnowienie smartfona

Komisja Europejska planuje wprowadzić nowe przepisy związane z tzw. prawem do naprawy. Zmuszą one producentów do informowania, jaka jest spodziewana długość życia ich produktów i jak można je naprawić. Europejskie urządzenia mają być trwalsze i mniej awaryjne oraz łatwiejsze do naprawienia.

Right To Repair

Prawo do naprawy nie jest jednym dokumentem prawnym, ale "dość niejasnym pojęciem, które może oznaczać różne rzeczy" - opisuje Komisja Europejska. W UE pierwsze przepisy odnoszące się do tej koncepcji weszły w życie wiosną ubiegłego roku. Objęły one jak na razie tzw. dużą elektronikę, czyli m.in. lodówki, pralki, zmywarki i telewizory. Ich producenci muszą zapewnić dostępność części zamiennych (głównie serwisom naprawczym) jeszcze przez 7-10 lat od wypuszczenia danych modeli na rynek.- Aby urządzenia mogły działać dłużej, muszą stać się łatwiejsze do naprawienia, a obecnie tylko mniej niż 15 proc. telefonów trafia do recyklingu lub dostaje drugie życie - mówi Janne Korpela country manager Swappie w Polsce. - Chociaż europejskie prawo do naprawy obecnie nie dotyczy smartfonów, uważamy je za krok w dobrym kierunku - dodaje.Czytaj: Samsung zwiększa produkcję składanych telefonów Zgodnie z szacunkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, organu doradczego UE, w europejskich domach zalega ponad 700 mln smartfonów. Z kolei z badania Kantar dla Swappie z ubiegłego roku wynika, że 87 proc. Polaków wymienia telefon na nowy w ciągu maksymalnie trzech lat od jego zakupu. Za taką praktyką często stoi szybkie zużywanie się i awaryjność niektórych komponentów urządzeń mobilnych, np. baterii i ekranu.- Produkty powinny być projektowane nie tylko pod kątem wydajności, ale także trwałości i możliwości naprawy w razie potrzeby. Aby były łatwe w naprawie, potrzebujemy rozwiązań projektowych, które ułatwiają ich demontaż - postulują członkowie Right to Repair na swojej stronie internetowej.- Naprawa powinna być dostępna, przystępna cenowo i powszechna. Nie powinna kosztować więcej niż zakup nowego urządzenia. Bariery prawne nie powinny powstrzymywać osób prywatnych, niezależnych warsztatów i społecznych grup naprawczych przed naprawianiem zepsutych produktów - piszą przedstawiciele koalicji w swoim programie.Right to Repair zrzesza 80 organizacji zabiegających o lepsze dla konsumentów przepisy dotyczące sprzętu RTV i AGD.