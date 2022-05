Premier: Priorytetem jest cyfryzacja kolejnych obszarów życia publicznego

Cyfryzacja kolejnych obszarów życia publicznego to priorytet naszego rządu – zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że cyfryzacja kolejnych obszarów życia publicznego to priorytet rządu. "Sprawy, które jeszcze kilka lat temu wymagały fizycznej obecności w urzędzie teraz możemy załatwić kilkoma kliknięciami w smartfonie. Konsekwentnie dążymy do tego, aby liczba e-usług stale rosła" - napisał .

Premier wymienił takie rozwiązania jak: twój e-pit, elektroniczne wnioski o 500 plus i 300 plus, e-zwolnienia, e-recepty czy dowód z warstwą elektroniczną. "Kluczem do tych wszystkich narzędzie jest profil zaufany, z którego korzysta już kilkanaście milionów Polaków. W sumie od początku roku już ponad 1,2 mln osób założyło swój profili zaufany, z czego jedną trzecią stanowią obywatele Ukrainy" - zauważył szef rządu. W tym kontekście wymienił również aplikację mObywatel, która umożliwia posiadanie w telefonie cyfrowych wersji dokumentów.

Według premiera przy wdrażaniu nowych rozwiązań fundamentalną kwestią jest cyberbezpieczeństwo. "Dotyczy to zwłaszcza sektora publicznego, szczególnie narażonego w obecnej sytuacji geopolitycznej. Wojna, jaką rosyjski agresor wypowiedział Ukrainie, ma wymiar nie tylko bezpośrednich, krwawych działań zbrojnych, ale także bezwzględnej wojny informacyjnej prowadzonej w sieci i bardzo groźnych cyberataków" - wskazał Morawiecki.

Jak dodał, Polska od początku inwazji na Ukrainę pozostaje w stanie podwyższonej gotowości. "Z wyprzedzenie wprowadziliśmy bowiem stopień alarmowy Charli-CRP" - przypomniał.

Szef rządu dodał, że "na cyberbezpieczeństwie nie można oszczędzać". "Dlatego w tym roku przeznaczymy na ten obszar 800 mln zł więcej niż w roku ubiegłym" - zadeklarował.

Premier wskazał też, że w ramach projektu Cyfrowa Gmina dolnośląskie samorządy złożyły wnioski na ponad 30 mln zł. "Dzięki tym unijnym środkom lokalne społeczności otrzymają pieniądze na zakup sprzętu, oprogramowania, działań na rzecz cyberbezpieczeństwa, a także na profesjonalne szkolenia pracowników" - zwrócił uwagę Morawiecki. Wymienił w tym kontekście również Granty PPGR, dzięki którym możliwe będzie kupno sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży z rodzinny popegeerowskich. "Tylko na Dolnym Śląsku łączna kwota złożonych wniosku wynosi 60 mln zł. To bardzo ważny krok w kierunku walki z wykluczeniem cyfrowym" - podkreślił premier.