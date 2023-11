Premier Sunak: przywódcy mają obowiązek zająć się zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją

Światowi przywódcy mają "obowiązek" zająć się zagrożeniami, związanymi ze sztuczną inteligencją - oświadczył brytyjski premier Rishi Sunak podczas zakończonego w czwartek pierwszego globalnego szczytu, poświęconego bezpieczeństwu sztucznej inteligencji (AI).

"Naprawdę wierzę, że nie ma w naszej przewidywalnej przyszłości niczego, co byłoby bardziej transformujące nasze gospodarki, nasze społeczeństwa i całe nasze życie, niż rozwój technologii takich jak sztuczna inteligencja. Ale jak każda fala nowych technologii, niesie ona ze sobą również nowe obawy i zagrożenia. Bez względu na to, jak trudne może to być, jest właściwą i odpowiedzialną długoterminową decyzją przywódców, aby się nimi zająć" - powiedział Sunak w wygłoszonym przemówieniu.

W dwudniowym szczycie, który odbył się w Bletchley Park, gdzie w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba brytyjskiego wywiadu elektronicznego, wzięło udział około 100 osób - polityków, szefów firm technologicznych, naukowców i ekspertów oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

W środę delegaci z 28 krajów oraz Unii Europejskiej uzgodnili wspólne oświadczenie, które nazwano deklaracją z Bletchley, wzywające do globalnej współpracy w celu zwalczania zagrożeń, związanych ze sztuczną inteligencją. W porozumieniu uznano, że sztuczna inteligencja "stwarza ogromne globalne możliwości", ale należy ją rozwijać w sposób "skoncentrowany na człowieku, godny zaufania i odpowiedzialny".

To pierwsze na świecie międzynarodowe oświadczenie w sprawie tak zwanej granicznej sztucznej inteligencji - rządowego terminu określającego sztuczną inteligencję, która może przekroczyć możliwości dzisiejszych najbardziej zaawansowanych systemów.

"Do tego tygodnia świat nie miał nawet wspólnego zrozumienia ryzyka. Naszym pierwszym krokiem było więc przeprowadzenie otwartej i inkluzywnej rozmowy w celu znalezienia wspólnego zrozumienia. Przeanalizowaliśmy najnowsze dostępne dowody. dotyczące wszystkiego, od szkód społecznych, takich jak uprzedzenia i dezinformacja, do ryzyka niewłaściwego wykorzystania przez złych aktorów, aż po najbardziej ekstremalne ryzyko całkowitej utraty kontroli nad sztuczną inteligencją" - mówił szef brytyjskiego rządu.

W czwartek na szczycie ogłoszono, że reprezentanci państw oraz firm rozwijających sztuczną inteligencję uzgodniły plan testowania jej bezpieczeństwa. W oświadczeniu rządy i firmy uznały, że obie strony mają do odegrania kluczową rolę w testowaniu modeli sztucznej inteligencji nowej generacji, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno przed, jak i po wdrożeniu modeli.

Obejmuje to współpracę w zakresie testowania nowej generacji modeli AI pod kątem szeregu potencjalnie szkodliwych możliwości, w tym krytycznego bezpieczeństwa narodowego i szkód społecznych. Uzgodniono, że rządy mają do odegrania rolę w zapewnieniu zewnętrznych testów bezpieczeństwa pionierskich modeli sztucznej inteligencji, co oznacza odejście od sytuacji, w której wyłącznie firmy są odpowiedzialne za bezpieczeństwa nowych modeli.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński