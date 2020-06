Prezes Amazona Jeff Bezos zapowiedział, że stanie przed Kongresem USA w celu złożenia zeznań w postępowaniu, jakie toczy się przeciwko jego koncernowi wokół kwestii wykorzystania danych o konkurencji do budowania własnej przewagi - donosi dziennik "Wall Street Journal".

Przesłuchanie Bezosa ma mieć związek z praktyką wykorzystywania przez Amazona danych na temat zewnętrznych sprzedawców korzystających z jego platformy e-handlu do projektowania własnych produktów i budowania w ten sposób własnej przewagi, o czym pisał wcześniej "Wall Street Journal". Jeden z przedstawicieli firmy w ubiegłym roku powiedział prowadzącej postępowanie komisji ds. sprawiedliwości, że Amazon nie angażuje się w takie działania.

W ubiegłym tygodniu administracja USA skontaktowała się z Amazonem, Facebookiem, należącą do Alphabetu firmą Google oraz koncernem Apple, aby wezwać przedstawicieli tych spółek do złożenia oświadczeń w ramach prowadzonego przez komisję postępowania związanego z konkurencyjnością na rynku nowych technologii. Jedynie w przypadku firmy Jeffa Bezosa zażądano wyjaśnień od samego prezesa - zauważa "WSJ", powołując się na źródła bliskie sprawie.

Prowadząca postępowanie komisja oprócz wyjaśnień ze strony przedstawicieli firm oczekuje również dostępu do dokumentów przedstawiających praktyki biznesowe koncernów, w tym - do poczty elektronicznej Bezosa oraz szefów innych spółek. Politycy uzasadniają to koniecznością stwierdzenia, czy USA wymagają nowych regulacji prawnych mających zapewniać uczciwą konkurencję pomiędzy gigantami rynku cyfrowych technologii - podaje gazeta.

Prawnicy reprezentujący koncern Bezosa w liście przesłanym do członków komisji zapytali o to, kiedy dokumenty powinny zostać przekazane prowadzącym dochodzenie oraz w jakim formacie. Jak twierdzą, Amazon przedłożył politykom "wiele stron dokumentów, w dalszym ciągu wyraża jednak obawę i niepewność, że najbardziej wrażliwe dokumenty zawierające informacje o strategii biznesowej oraz inne istotne z punktu widzenia konkurencyjności dane mogą trafić w niepowołane ręce konkurentów".

Komisja, według "WSJ", argumentuje z kolei, że do tej pory Amazon nie przedstawił jej wystarczającego materiału dowodowego do dalszego postępowania.