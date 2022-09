Prezes Asseco Poland o ataku hakerów na szpital MON

Ataki hakerskie powodują wzrost świadomości zagrożeń. Intuicja mi podpowiada, że musimy to traktować poważnie i wydawać na przeciwdziałanie duże pieniądze - mówi WNP prezes Asseco Poland Adam Góral.

Zaledwie przed kilkoma dniami Centralny Szpital Kliniczny MON Wojskowego Instytutu Medycznego padł ofiarą ataku hakerów. Zaatakowana została baza danych pacjentów wraz z pełną dokumentacją medyczną i zaleceniami dalszych badań. To kolejny przypadek, gdy placówka opieki medycznej poddana została próbie jakości zabezpieczeń. Na ten moment nie ustalono, kto przeprowadził ten atak, jednak fakt, że dotyczy to szpitala wojskowego w okresie trwania rosyjskiej agresji na Ukrainie ma specjalne znaczenie.

- W ciągu ostatnich 3-4 lat wykonaliśmy w naszym kraju ogromną pracę informatyczną. Co mnie martwi to fakt, że mamy teraz problemy z cyberbezpieczeństwem. Początkowo wydawało się, że logiczne będą ataki hakerskie w branży finansowej, że zagrożone mogą być nasze oszczędności, relacje biznesowe, tymczasem ataki dotyczą danych poufnych. Tak się stało niedawno w szpitalu na ulicy Szaserów. My jako Asseco wygrywamy z hakerami, mamy zespół współdziałający ze specjalistami w Izraelu. W tym kraju doświadczenia w tej dziedzinie są na najwyższym światowym poziomie i my je wykorzystujemy w naszej pracy. Korzystamy z tego. Ja zaś apeluję, aby traktować zagadnienia związane z poziomem cyberbezpieczeństwa na równi z zaangażowaniem w cyfryzację, które jest w naszym kraju ogromne powiedział WNP.PL prezes Asseco Poland Adam Góral

Ataki hakerskie są coraz bardziej powszechne i dotyczą działalności instytucji państwowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy też zwykłych obywateli. Często towarzyszy temu także szantaż lub wymuszania finansowe.

- Nie mam oglądu całości w Polsce, ale mam wiele obaw, że jednak nie jesteśmy przygotowani w na sytuacje związane z cyberatakami. Nie kształcimy w tej dziedzinie specjalistów i nie mamy świadomości, że trzeba na ten cel przeznaczyć więcej, powiem tak, dużo więcej pieniędzy. Ale jednak patrzę z optymizmem, że już dostrzeżono ten temat i będzie już teraz tylko lepiej - dodał prezes Adam Góral.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej