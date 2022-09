Prezes Asseco: pracujemy nad podobnymi aplikacjami dla GZM i woj. pomorskiego

Asseco pracuje nad dwiema podobnymi aplikacjami dla obsługi podróży transportem publicznym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i woj. pomorskim; będą się one różniły w 20-25 proc. - powiedział PAP prezes Asseco Adam Góral.

W rozmowie z PAP Góral odniósł się do prac m.in. nad modernizacją dotychczasowego systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kluczową jej częścią ma być aplikacja służąca obsłudze podróży metropolitalnym transportem publicznym, organizowanym przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM).

"Pracujemy bardzo mocno nad tą aplikacją. Ona już ma kształt, została oddana klientowi, ale chcemy ją dopracować razem z klientem końcowym. W tej chwili klient testuje ją i wnosi uwagi. To są na tyle wrażliwe rzeczy, że ja się cieszę, że nawet troszkę świadomie wydłużamy ten proces przekazania jej do użytkowania dlatego, że chcemy, aby była jak najbardziej akceptowana" - powiedział.

"Aplikacja mobilna to nie tylko funkcjonalność, ale też strona UX-owa (user experience - doświadczenia użytkownika); to jest ta prostota aplikacji. Jeżeli razem z klientem nie wypracujemy czegoś mocno akceptowanego, to to byłoby słabo używane. Więc końcowy klient mógłby to odrzucać" - zaznaczył Góral.

Według Asseco dopracowana aplikacja dla GZM może zostać upowszechniona jeszcze w tym roku. Firma przekazała, że równocześnie z tym programem pracuje nad Falą - jednolitym dla całego woj. pomorskiego systemem płatności za korzystanie z transportu zbiorowego. Tam również aplikacja została przekazana do testów odbiorcy - spółce InnoBaltica.

"Mieliśmy nadzieję, że uda nam się wprowadzić i do GZM, i do woj. pomorskiego standard. Pogodziliśmy się jednak, że te aplikacje w 20-25 proc. będą się od siebie różniły. Natomiast walczymy - Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) była dla nas w przeszłości bolesnym projektem; straciliśmy tam mnóstwo pieniędzy, natomiast wykształciliśmy zespół, który w Polsce specjalnie nie ma konkurencji" - zastrzegł szef Asseco.

Nowa aplikacja Transport GZM, która ma być dla pasażera głównym elementem systemu online ŚKUP, ma działać wraz z nowym portalem internetowym o tej samej nazwie. Aplikacja ma dać możliwość m.in. zarządzania kontem ŚKUP, samodzielnego kodowania ulg, zakupu i zwrotu biletów, sprawdzania połączeń, planowania podróży czy generowania faktur.

Dotychczasowy system ŚKUP był zamówiony przez związek komunalny będący poprzednikiem Zarządu Transportu Metropolitalnego, czyli obecnego organizatora komunikacji w GZM. W założeniu karta ŚKUP miała być rodzajem elektronicznej portmonetki umożliwiającej opłacanie różnych usług publicznych świadczonych przez samorządy regionu. W praktyce, prócz płatności za komunikację miejską (przede wszystkim w postaci kodowanych na niej biletów okresowych), używana bywa do opłacania parkowania w wybranych miastach.

Sam system ŚKUP od początku był krytykowany przez mieszkańców jako podatny na awarie, trudny w obsłudze i niefunkcjonalny - m.in. przeniesienie biletu kupionego przez internet na kartę może trwać kilka godzin. Karta pozostaje jedynym nośnikiem informacji o kupionych na terenie ZTM biletach okresowych.

Od dawna trwały przymiarki do modernizacji ŚKUP. Przetarg na wykonanie modyfikacji rozwiązania GZM ogłosiła w grudniu 2020 r. W połowie ub. roku rozstrzygnęła postępowanie, wybierając jedyną ofertę dotychczasowego wykonawcy, Asseco, za 122,8 mln zł brutto.

Zmodernizowany system ma działać online, co przyspieszy zapisywanie transakcji. W nowej odsłonie karta będzie jednym z możliwych identyfikatorów danych znajdujących się w chmurze, a nie ich nośnikiem (pozostałymi będą nowe Metrokarty a także własne karty płatnicze EMV). Dzięki tej zmianie będzie można korzystać z systemu bez potrzeby używania karty, za pośrednictwem mobilnej aplikacji.

W aplikacji mobilnej będzie można: kupić bilety jednorazowe, średnio- i długookresowe, zwrócić bilety czy zaplanować podróż - także przy rzeczywistych czasach odjazdów, z wykorzystaniem danych Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Zaplanowano też uproszczenie taryf - zastąpienie taryfy strefowo-czasowej i taryfy kilometrowej taryfą czasową.

Wraz z aplikacją ma zostać uruchomiony portal internetowy "Transport GZM", jako najwygodniejsze narzędzie do bardziej skomplikowanych działań (obsługa kont firmowych czy rodzinnych). Do marca przyszłego roku wprowadzone mają zostać nowe Metrokarty, a także nowe oprogramowanie biletomatów i mobilnych automatów biletowych.

Nie czekając na efekty modernizacji systemu ŚKUP, wiosną 2020 r. GZM wprowadziła aplikację "Mobilny ŚKUP", aby doraźnie ułatwić korzystanie z niefunkcjonalnego rozwiązania. Narzędzie umożliwiło szybkie kodowanie na karcie biletów i zasileń pieniądza elektronicznego kupowanych na Portalu Klienta ŚKUP przy użyciu własnego smartfona z funkcją płatności zbliżeniowych.

Od początku ub. roku aplikacja "Mobilny ŚKUP" zyskała funkcjonalność sprzedaży biletów okresowych i jednorazowych - wcześniej poprzez dostępne na rynku zewnętrzne aplikacje można było kupić tylko bilety jednorazowe. Z aplikacji mogą korzystać na razie tylko posiadacze kart ŚKUP.

GZM zapowiedziała ponadto zapewnienie obsługi kart płatniczych w pojazdach komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego. ZTM sukcesywnie instaluje nowe kasowniki oraz automaty biletowe z ekranami i płatnościami zbliżeniowymi.

Umowę na dostarczenie i wdrożenie systemu ŚKUP KZK - poprzedni główny organizator komunikacji miejskiej w regionie - podpisał z konsorcjum Asseco Poland (obecnie Asseco Data Systems) i BRE Banku (obecnie mBank) w styczniu 2012 r. Finansowany m.in. unijnymi środkami system miał zacząć działać w 2013 r. Wdrażany stopniowo w drugiej połowie 2015 r., ruszył w listopadzie 2015 r.

Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka stoi na czele międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco, która jest największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej i szóstym producentem oprogramowania w Europie. Grupa Asseco działa w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 31,9 tys. osób.

