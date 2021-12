Prezes Atende: Polska stanie się krajem wartości dodanej

Polskie zakłady produkcyjne coraz mocniej idą w kierunku wartości dodanej, cyfryzacji, nawet wykorzystywania narzędzi do dekarbonizacji produkcji, właśnie po to, żeby była ona nie tylko efektywna, ale też neutralna klimatycznie - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Marcin Petrkowski, prezes grupy informatycznej Atende.

- Problem jest z absorpcją tej technologii. My mamy rozwiązanie blockchainowe, które działa. Zostało wdrożone w bankach spółdzielczych, które korzystają z naszego rozwiązania do cyfryzowania procesu interakcji pomiędzy klientem a bankiem jako instytucją finansową tak, żeby był to model po pierwsze zapewniający trwały nośnik, a po drugie bezpapierowy obrót - opowiada prezes Atende.W szerszym kontekście absorpcja blockchaina przez biznes jest jednak jeszcze dosyć ograniczona. - Jak każda technologia, tak i blockchain wymaga troszkę czasu i odwagi ze strony biznesu i klientów, żeby podejmować decyzje o implementacji - mówi Marcin Petrykowski.Czytaj również: Atende ma nowego prezesa. Jego poprzednik przepracował 30 lat Biznes wciąż nie do końca zdaje sobie sprawę z zalet technologii blockchain, czasami wręcz myśląc, że da się jego funkcje zastąpić tradycyjnymi systemami informatycznymi o scentralizowanej strukturze. Konieczna jest więc edukacja.- Staramy się pokazywać zalety wykorzystania tego modelu, który w tej chwili głównie znany jest z kryptowalut - tłumaczy Marcin Petrykowski. - Bardzo mocna jest tu potrzeba coraz większego otwierania się biznesu na absorpcję tej technologii i wykorzystanie jej na bardziej masową skalę. Próbujemy uzyskać ten sam cel innym środkiem, ale przy rozwoju skali i potrzeb danej organizacji wiemy, że takie rozwiązania nie do końca spełnią swoją rolę.Z Marcinem Petrykowskim rozmawialiśmy też o Szczycie Cyfrowym ONZ w Katowicach. Więcej w materiale wideo: