Badania nad bezzałogową wieżą ZSSW-30 pochłonęłby blisko 90 mln zł

We wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził w Stalowej Woli umowę na 70 bezzałogowych wież do kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Wartość kontraktu to 1,7 mld zł.

ZSSW-30 - polski produkt i polska myśl techniczna

Jak podkreślił Bartłomiej Zając, wieża bezzałogowa (ZSSW-30) jest przede wszystkim wspólnym tworem spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a w szczególności Huty Stalowa Wola i WB Electronics.

"Najważniejsze przy tym systemie wieży bezzałogowej jest to, że jest opracowany w całości przez polskich inżynierów i w całości wykonywany w Polsce. Oczywiście są elementy i komponenty z kooperacji zagranicznej, ale to są technologie, których na dzień dzisiejszy w Polsce nie posiadamy. Ale całość tej pracy do stworzenia wieży została opracowana przez polskich inżynier, w polskich zakładach i to jest największa wartość tego systemu" - uważa prezes HSW.

W ocenie Zająca, opracowana w Polsce wieża jest jedną z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji na świecie.

Bezzałogowa wieża wzbudza zainteresowanie za grnicą

Prezes HSW zdradził, że wieżą interesują się również inne kraje. "Niemniej jednak my myślimy w pierwszym momencie o zaspokojeniu potrzeb sił zbrojnych i potencjału obronnego naszego kraju. To znaczy, że pierwsze sztuki wieży pójdą na Rosomaki, a później na nasze Borsuki (Bojowe Wozy Piechoty). Potem, w zależności od naszych zdolności produkcyjnych, będziemy myśleli o rynkach trzecich. Teraz najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo Polski" - powiedział.

Prezes HSW zadeklarował, że pierwsze sztuki wieży będą gotowe już w przyszłym roku. "Dalsza produkcja jest uzależniona od tego, jak szybko będziemy mogli zbudować potencjał w HSW, żeby te dostawy były jak największe. Podpisany przez nas kontrakt jest na tyle elastyczny, że wraz ze wzrostem możliwości produkcyjnych zakładu będziemy mogli zwiększać dostawy. Dlatego o końcu tego procesu dostaw 70 wież możemy mówić w formie otwartej, może być to być rok 2027, ale równie dobrze może być 2025 rok" - powiedział.

Badania nad ZSSW-30 pochłonęły 88 mln zł

Zając zwrócił uwagę, że kluczowa w zwiększeniu produkcji wież będzie kwestia zabezpieczenia łańcucha dostaw. "W dobie pandemii Covid i w dobie wojny w Ukrainie to będzie bardzo duże wyzwanie" - powiedział.

W jego ocenie, konflikt w Ukrainie pokazał, jak wielkie zapotrzebowanie jest na sprzęt wojskowy. "Naszym zadaniem jako przemysłu jest to, żeby jak najszybciej ten sprzęt wyprodukować" - zadeklarował.

Jak podał Zając, w związku z uruchomieniem produkcji wież konieczne były inwestycje w sam zakład. "Oczekujemy na kolejne roboty spawalnicze i kolejne obrabiarki, specjalnie dedykowane pod wieżę bezzałogową. Te urządzenia zostały zamówione około półtora roku temu" - powiedział Bartłomiej Zając.

W przyszłym roku wyprodukowanych ma został pierwsze 5 sztuk wież. Jak przyznał Zając, wartość prac badawczo-rozwojowych nad wieżą wyniosła ok. 88 mln zł.