Prezes PGZ: od 2023 r. jesteśmy gotowi do seryjnej produkcji "Borsuka"

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku cztery bojowe pływające wozy piechoty "Borsuk" trafią do polskiej armii do testów; od 2023 r. jesteśmy gotowi do ich kontraktowania i produkcji seryjnej - poinformował w niedzielę prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) Sebastian Chwałek.

Szef PGZ, który w niedzielę był gościem Radiowej Jedynki poinformował, że w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) kończą się prace nad przygotowaniem dla wojska nowego bojowego wozu piechoty "Borsuk".

"Prawdopodobnie już w tym roku będziemy mogli pierwsze cztery sztuki przestawić siłom zbrojnym do testów (...). Od przyszłego roku jesteśmy już gotowi do kontraktowania i produkcji seryjnej tego nowoczesnego na skalę europejską i światową wozu" - powiedział Chwałek.

Prezes dodał, że "Borsuk" jest m.in. wyposażony w armatę 30 mm, a także pociski przeciwpancerne. "W swojej klasie jest bardzo dobrze przygotowany do obecnego pola walki. Jego oczywistą zaletą jest pływalność, którą wymagały siły zbrojne. Na pewno zaletą jest bardzo dobry i precyzyjny system zarządzania walką, który już w ramach testów bardzo dobrze został oceniony" - wskazał.

Na początku lutego Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła, że zaoferowała Słowacji bojowy wóz piechoty "Borsuk".

Polski projekt "Borsuk" przewiduje opracowanie nowego bojowego pływającego wozu piechoty (NBPWP), następcy wozów BWP-1. Według PGZ, nowy produkt ma "potencjał produkcyjny i rozwojowy na przynajmniej 30 lat".

Prototyp "Borsuka" przechodził już próby poligonowe. W zeszłymi roku uczestniczył też w ćwiczeniu Dragon-21. PGZ informuje, że prace nad projektem są na ostatniej prostej i zapowiada, że niebawem ruszą negocjacje warunków umowy na dostawę tego sprzętu do Sił Zbrojnych RP.

"Borsuk" ma zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30, opracowywany przez HSW we współpracy z WB Electronics. Jest to pierwsza w pełni polska konstrukcja bezzałogowej wieży.