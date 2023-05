Prezes POLSA: prace nad stworzeniem polskiej misji kosmicznej są zaawansowane

Nadszedł czas zbudowania polskiej misji kosmicznej, bo jeśli zbierzemy kompetencje naszych instytutów, uczelni i firm komercyjnych, można się pokusić o zbudowanie sondy, która poleci w kosmos. Prace są już zaawansowane. Prototypowe urządzenia są już testowane - powiedział podczas Kongresu Impact’23 w rozmowie z PAP.PL prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

Prof. Grzegorz Wrochna przekazał w czwartek w rozmowie z PAP.PL, że trwają prace nad utworzeniem polskiej misji kosmicznej. Jego zdaniem polski sektor kosmiczny może wykazać się dużym doświadczeniem w budowie różnych instrumentów badawczych, które poleciały w kosmos już w ponad 80 misjach na różne ciała Układu Słonecznego. Po kilkumiesięcznych konsultacjach opracowana została koncepcja misji.

"Doszliśmy do wniosku, że nadszedł czas zbudowania polskiej misji kosmicznej, bo jeśli zbierzemy kompetencje naszych instytutów, uczelni i firm komercyjnych, można się pokusić o zbudowanie sondy, która poleci w kosmos. Zapytaliśmy naszych naukowców, naszych inżynierów o to, jak wyobrażaliby sobie taką misję eksploracyjną i spotkaliśmy się z dużym i gorącym odzewem. Napłynęło wiele propozycji. Większość z nich dotyczyła Księżyca, bo to nasz najbliższy sąsiad i zainteresowanie Księżycem jest dziś ogromne. Różne państwa przygotowują 50 misji jeszcze do końca tej dekady" - poinformował prof. Wrochna.

"Chcemy wysłać sondę, która orbitowałaby wokół Księżyca (...) Prace są już zaawansowane" - powiedział.

Sonda skanowałaby powierzchnię satelity Ziemi wiązką promieniowania podczerwonego i poszukiwała złóż surowców, które w przyszłości będą wykorzystywane do budowy baz na Księżycu. "To rynek przewidywany w przyszłości nawet nie na miliony, a miliardy dolarów, dlatego polski przemysł jest zainteresowany tym jako biznesem na dalszą przyszłość" - wskazał prof. Wrochna.

Rozmawiał Patryk Zalasiński

Autorka: Anna Nartowska