Prezes polskiego producenta gier odszedł, kurs runął

Kurs Big Cheese Studio, notowanego na warszawskiej giełdzie producenta gier, spadł 12 września na zamknięciu sesji o ponad 16 proc. i znacząco zbliżył się do historycznych minimów. W poniedziałek wieczorem okazało się, że dotychczasowy prezes - Łukasz Dębski - złożył rezygnację.

Jak podaje Big Cheese Studio, dotychczasowy prezes Łukasz Dębski wskazał, że powodem rezygnacji ze stanowiska są różnice w poglądach, co do dalszego rozwoju spółki. Łukasz Dębski posiada 130 tys. akcji spółki (3,1 proc. udziału w akcjonariacie), wobec czego nie można wykluczyć zwiększonej podaży walorów Big Cheese Studio. Tylko we wtorek, 12 września, wolumen wyniósł 120 tysięcy akcji.

W ostatnim miesiącu kurs spółki spadł już o 20 proc., od początku roku spadek wynosi prawie 30 proc. Kapitalizacja wynosi natomiast już tylko 130 mln.

Nowym prezesem Big Cheese Studio został 12 września Jakub Rafał, dotychczasowy doradca spółki od 2020 roku.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Większościowy pakiet akcji spółki (53,3 proc.) posiada grupa kapitałowa PlayWay, także notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Kapitalizacja spółki przy cenie jednej akcji wynoszącej ok. 40 zł to niespełna 170 mln zł.