Prezes Seleny: pandemia to nie tylko kryzys. Technologicznie sprawdziliśmy się w boju

- Nie patrzyłbym na pandemię jedynie przez pryzmat naszego zmęczenia i pewnej frustracji, która towarzyszy ludziom i która jest zrozumiała. Musimy sobie uświadomić, że właśnie mamy do czynienia z ogólnoświatowym sukcesem technologii, którą ludzkość wymyśliła w ciągu ostatnich 20 lat. Ponadto, rządy na całym świecie na nieprawdopodobną skalę zaangażowały się w uratowanie miejsc pracy. A to będzie podstawą do odbicia, które nastąpi po kryzysie pandemii - podkreślał Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM.

Domarecki wskazuje, że mamy obecnie kryzys o skali światowej.

Przedsiębiorcy na całym świecie borykają się z podobnymi problemami.

Wsparciem dla nich są tarcze antykryzysowe, dzięki którym można walczyć o utrzymanie miejsc pracy. W tym zakresie rządy różnych państw zaangażowały się na wielką skalę.