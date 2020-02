Prezes T-Mobile Polska dla WNP.PL. Kiedy start 5G?

Mamy 800 miejsc, w których działa technologia 5G, a oprócz tego 800 miejsc, w których do lata również zacznie ona działać. Powodem, dla którego nie uruchomiliśmy jeszcze komercyjnej sieci 5G jest brak dostępności urządzeń obsługujących odpowiednie pasmo częstotliwości. Zamierzamy uruchomić ją komercyjnie wtedy, gdy urządzenia działające w paśmie częstotliwości 2100 MHz staną się dostępne - wskazuje w rozmowie z WNP.PL Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

Zamierzamy w dalszym ciągu inwestować w technologię LTE oraz rozpoczynamy i kontynuujemy inwestycje w zakresie technologii 5G - mówi szef T-Mobile Polska.



Stosujemy najlepsze zabezpieczenia. Dowodzi tego między innymi fakt, że bardzo wielu partnerów korzysta z naszego centrum danych - wskazuje nasz rozmówca.



Dysponujemy więc odpowiednią ofertą produktów, by zapewnić każdemu konsumentowi bezpieczeństwo - dodaje Andreas Maierhofer.







Jaka jest obecnie kondycja rynku telekomunikacyjnego i całej branży w Polsce?



- Ogólnie, biorąc pod uwagę kondycję branży telekomunikacyjnej w Polsce, uważam przede wszystkim, że mamy naprawdę genialną sieć. Mówię tu o całej branży. Od wielu lat podróżuję po całym świecie i zawsze cieszę się z powrotu do Polski, ponieważ klientom oferuje się tutaj naprawdę wysoką jakość. Biorąc jednak pod uwagę inny aspekt, jak również chęć wywindowania Polski do czołówki w zakresie digitalizacji, stawiamy na szybki rozwój nowej warstwy technologicznej – 5G, oczywiście żywiąc przy tym przekonanie, że to my – branża telekomunikacyjna, a zwłaszcza T-Mobile Polska – wyzwolimy wielki wzrost gospodarczy, angażując się na poważnie w digitalizację kraju. Dotyczy to zarówno rynku konsumenckiego, jak i biznesowego.



T-Mobile zaprezentowało właśnie nową ofertę na ten rok. Co jest tak wyjątkowego w najnowszej ofercie rynkowej?



- Uważam, że to, co dziś zaprezentowaliśmy, jest bardzo wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy w Polsce pojawi się możliwość rezygnacji z oferty, jeśli klient nie będzie zadowolony z naszych usług. Robimy to, ponieważ zależy nam na zróżnicowaniu rynku. Od lat dostarczamy najlepszą jakość w ramach naszej sieci, czego dowodem jest wiele zewnętrznych certyfikatów, które otrzymujemy. W naszych salonach zapewniamy najlepszą jakość obsługi klienta, o czym świadczą: spadająca liczba migracji i reklamacji, zadowolenie klientów oraz najniższy obecnie wskaźnik utraty klientów. Dlatego chcemy podkreślić, że to, co dzieje się w naszej branży, bywa absurdalne.



W branży motoryzacyjnej mamy jazdę próbną – jeśli nie jest się z niej zadowolonym, nie kupuje się danego samochodu. Natomiast w branży telekomunikacyjnej trzeba najpierw podpisać umowę, a gdy nie jest się zadowolonym – no cóż, pech. To dlatego, mając całkowitą pewność, że dostarczamy najlepszą jakość, gwarantujemy klientom swobodę i wolny wybór. Kiedy klient nie jest zadowolony, może zrezygnować z usługi.



Kiedy T-Mobile przedstawi i uruchomi ofertę 5G dla klientów w Polsce?