Prezes TIM w pół roku zburzył dorobek 25 lat. Dzięki temu odniósł sukces

Po latach tworzenia sieci hurtowni elektrycznych TIM zdecydował się na zmianę modelu biznesowego na handel online artykułów elektrotechnicznych. - E-commerce wiąże się z digitalizacją całego procesu sprzedaży: sposobu składania zamówień, prezentowania oferty i instrukcji obsługi, opisu produktu. Młodzi ludzie żyją dziś w świecie online i usługi muszą być dostosowane do ich preferencji - wypowiada się w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Folta, prezes zarządu firmy TIM.

- W 2013 roku zburzyłem w ciągu sześciu miesięcy to, co budowałem przez 25 lat. Zlikwidowałem wszystkie hurtownie stacjonarne i od tego czasu całą sprzedaż prowadzimy zdalnie - mówi prezes firmy TIM.

TIM podjął decyzję o odłożeniu IPO spółki 3LP. - Uważamy, że sytuacja makroekonomiczna, w jakiej się obecnie znajdujemy, nie sprzyja pozyskiwaniu finansowania oraz odpowiedniej wycenie spółek - zapowiada Krzysztof Folta.

Nowa strategia do 2026 roku opiera się na rozwoju platformy e-commerce B2B ze szczególnym ukierunkowaniem na profesjonalistów z branży elektrotechnicznej. Plany do 2026 roku zakładają jednostkowe przychody na poziomie 3 mld zł.

- Rzeczywiście nasze wyroby nie są artykułami powszechnego użytku, jednak ciekawsze jest to, że działamy na rynku B2B (business-to-business). Tymczasem większość kojarzy e-commerce z rynkiem B2C (business-to-consumer). Nie jest tajemnicą, że jestem fanem Petera Druckera, którego lubię cytować. Powiedział on: „jak myślisz o strategii, patrz na demografię i technologię”.

To stało za decyzją likwidacji handlu stacjonarnego?

- Przebywałem w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie moją uwagę przykuły nowe trendy w zachowaniach konsumentów. Dotyczyły one co prawda rynku konsumpcyjnego, ale mocno zainspirowało mnie to, że dla wielu młodych ludzi świat online jest już światem rzeczywistym. To było widać wszędzie.

Lubię kawę, więc odwiedzałem Starbucksa, który w każdym obiekcie miał Wi-Fi. Zobaczyłem tam, jak współcześnie zachowują się ludzie: do kawiarni przychodziły po 2-3 osoby, siadały przy stolikach i ze sobą nie rozmawiały, gdyż zajęte były urządzeniami korzystającymi z sieci bezprzewodowej. Proszę przespacerować się teraz i zobaczyć, co dzieje się na ulicach, w kawiarniach, szkołach czy gdziekolwiek indziej. Różnica jest tylko taka, że iPady czy małe laptopy zostały zastąpione przez telefony.

Generalnie zachowania są takie same - większość ludzi, szczególnie młodych, żyje w świecie online. Czyli stało się to, co zauważyłem ponad 10 lat temu, że to jest naturalne środowisko dla młodych ludzi. Dlatego zapadła decyzja o zmianie strategii. Uważałem wówczas, że jest tylko kwestią czasu, kiedy trendy występujące w USA dotrą do nas.

W momencie, gdy zaczynaliśmy w 2013 roku zmianę modelu funkcjonowania, ciągle słyszałem, że to nie ta branża, nie ten sektor, nie ten rynek. Jak się okazało, chyba jednak miałem rację. Demografia przemawia za naszą strategią.

W jaki sposób dokonywała się transformacja firmy?

- Można powiedzieć, że w 2013 roku zburzyłem w ciągu sześciu miesięcy to, co budowałem przez 25 lat. Zlikwidowałem wszystkie hurtownie stacjonarne i od tego czasu całą sprzedaż prowadzimy zdalnie. Towar dostarczany jest z naszego centrum logistycznego w Siechnicach, którego operatorem jest należąca do grupy kapitałowej TIM spółka 3LP.

Nie jest prawdą to, co o nas się mówi, że tylko 70 proc. sprzedaży i ponad 88 proc. linii zamówień pochodzi z kanału online. Są one prowadzone przez platformę e-commerce, jednak pozostała sprzedaż też prowadzona jest zdalnie, a inny jest tylko kanał wprowadzania zamówień. Są zapytania ofertowe, mogą być też telefoniczne, ale potem wszystko sprzedajemy już w ramach platformy e-commerce, jak i e-sklepów B2B. Z naszego punktu widzenia cała sprzedaż prowadzona jest więc online.

Różnica tkwi tylko w odmiennym sposobie składania zamówień?

- Tak, jesteśmy stuprocentowym e-commercem. Podajemy tylko relację sprzedaży prowadzonej bezpośrednio przez platformę versus reszta.

Jakie efekty przyniosła zmiana modelu działania firmy?

- Widać to po naszych wynikach. Oczywiście zmiana modelu pociągnęła za sobą koszty. W 2014 roku mieliśmy 10 mln zł straty, a w 2015 roku - 25 mln zł. Ale to był okres przejściowy. W 2021 roku mieliśmy już dynamikę sprzedaży na poziomie 33 proc. W tym roku w pierwszym półroczu osiągnęliśmy rekordowe 739 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o ponad 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Wart odnotowania jest również fakt, że nasza sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów na platformie e-commerce przekroczyła pierwszy raz w historii naszej działalności 0,5 mld zł. Te wyniki mówią same za siebie i pokazują, że zmiana modelu przynosi bardzo dobre efekty.

E-commerce dał firmie nieograniczony zasięg

Co w e-commerce ma największy wpływ na wyniki?

- Bardzo dużą wagę przywiązujemy do szeroko rozumianej automatyzacji. Jeśli chodzi o magazyny spółki 3LP, która świadczy także usługi na zewnątrz, to obecnie mniej niż 50 proc. jej przychodów pochodzi z usług świadczonych dla spółki TIM. Pozostałą część przynoszą usługi prowadzone na rzecz zewnętrznych klientów, m.in. Ikei, w przypadku której obsługujemy całą logistykę internetowej części firmy.

Przykładem dużych graczy na rynku e-commerce, z którymi współpracujemy, jest też Oponeo. Dzięki inwestycji za kilkadziesiąt milionów złotych w automatykę magazynową, dysponujemy magazynem wyspecjalizowanym w usługach e-commerce przez całą dobę.

Inwestujemy w technologie, zarówno w spółce TIM, jak i 3LP, które są ze sobą ściśle powiązane i wspólnie muszą nadążać za rozwojem technologii. W innym przypadku nie bylibyśmy w stanie realizować rosnącej liczby zamówień.

W ofercie mamy obecnie ok. 320 tys. pozycji, z czego ponad 60 tys. w naszych magazynach. Pozostałe produkty dostarczane są przez naszych global shipperów, którzy stanowią rodzaj naszego marketplace’u. W tym systemie towary zamawiane są poprzez naszą platformę, a dostarczane bezpośrednio przez producenta lub jego dostawców. Takiej liczby klientów, paczek i wysyłek nie dałoby się obsłużyć w klasycznym modelu sprzedaży.

Kiedyś mieliśmy w Polsce 36 oddziałów. Oceniam, że zasięg działania takiego oddziału sięga 30-50 kilometrów. W przypadku e-commerce nie ma tej bariery. Oferta dostępna jest na terenie całej Polski, a także poza granicami naszego kraju.

Barierę dla e-commerce stanowi to, że konsumenci często chcą mieć bezpośredni kontakt z kupowanym towarem, obejrzeć go, sprawdzić...

- Sprzedajemy artykuły techniczne, które są sparametryzowane. Wiadomo, jak one wyglądają i czym się charakteryzują. Staramy się ponadto prezentować je w jak najbardziej atrakcyjny sposób – na platformie są ich zdjęcia 3D i filmy z instrukcjami obsługi, z których korzysta dziś coraz więcej klientów.

E-commerce wiąże się z digitalizacją całego procesu sprzedaży – sposobu składania zamówień, prezentowania oferty i instrukcji obsługi, opisu produktu. Młodzi ludzie żyją dziś w świecie online i usługi muszą być dostosowane do ich preferencji.

Spółka z grupy – 3LP – przygotowywała się do emisji akcji, z której miała być finansowana rozbudowa automatyki. TIM zakładał przeznaczenie 72 mln zł na automatykę przemysłową. Plany jednak zmieniły się. Dlaczego? Jaka jest obecna koncepcja w tym zakresie?

- Decyzja o odłożeniu pierwszej oferty publicznej 3LP nie należała do najłatwiejszych, jednak po dogłębnej analizie rynku zdecydowaliśmy się o zawieszeniu tego procesu. Chciałbym jednak podkreślić, że IPO jest tylko zawieszone. Uważamy, że sytuacja makroekonomiczna, w jakiej się obecnie znajdujemy, nie sprzyja pozyskiwaniu finansowania oraz odpowiedniej wycenie spółek. Na bieżąco obserwujemy rynek, a kiedy nadarzy się odpowiedni moment, powrócimy do tego procesu.

Pomimo tymczasowego zawieszenia IPO, mamy środki oraz plan na finansowanie dalszego rozwoju 3LP. Dynamiczny rozwój tej spółki jest niezagrożony, a celem jest, aby na koniec 2023 roku osiągnąć wielkość powierzchni magazynowych na poziomie 240 tys. m kw.

Przychody firmy TIM mają przekroczyć 3 miliardy złotych

TIM ma nową strategię. Co się w niej znajduje?

- Strategia na lata 2019-2021 zakładała przekroczenie poziomu 1 mld zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie rentowności EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją - red.) nie niższej niż 3,6 proc. Pierwszy z celów finansowych osiągnęliśmy pod koniec października 2021 roku, by ostatecznie zakończyć rok na poziomie ponad 1,25 mld zł. Rentowność EBITDA ostatecznie osiągnęła poziom 8,7 proc.

Nowa strategia do 2026 roku opiera się na rozwoju platformy e-commerce B2B ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby i oczekiwania profesjonalistów z branży elektrotechnicznej. Chcemy być platformą e-commerce pierwszego wyboru dla naszych klientów.

Poza filarami strategii, postawiliśmy sobie również ambitne cele finansowe. Planujemy do 2026 roku osiągnąć jednostkowe przychody na poziomie 3 mld zł oraz 250 mln zł zysku EBITDA.

W jakim stopniu pandemia przyczyniła się do rozwoju grupy TIM?

- Gros ludzi z powodu lockdownów i zamknięcia w domach zaczęło dokonywać zakupów przez internet, co potwierdzają liczne badania. Akurat w naszym przypadku największy przyrost liczby klientów nastąpił po tym, gdy zniesiono lockdowny. W 2021 i 2022 roku przybyło nam najwięcej klientów.

Konsumenci nauczyli się robić zakupy online i przekonali się do e-commerce?

- Na pewno miało to wpływ, ale istotniejsze znaczenie ma fakt, że na rynek pracy wchodzi młode pokolenie, które używa smartfona jako telefonu, komputera i komunikatora jednocześnie. Dziś modne jest powiedzenie: nie ma cię w internecie, to nie istniejesz. Staramy się nadążać za trendami. Wyniki, jakie osiągamy, potwierdzają, że świat przeniósł się do wirtualnej rzeczywistości. Dziewięć lat temu było to nie do pomyślenia.

Czy dziewięć lat działania w nowym modelu to dużo? Wydaje mi się, że to dopiero początek. Mówi się, że globalne firmy, które działają online, osiągają sprawność po dziesięciu latach. Nam do 10-lecia działalności na rynku e-commerce brakuje jeszcze roku.

Patrząc na dynamikę tego rynku, można powiedzieć, że nie ma dziś problemu ze sprzedażą. Wygrają więc firmy, które mają dużą ofertę produktową.

- Powiem inaczej: firmy, które dobrze zarządzają łańcuchami dostaw. Od wielu lat stawiamy na szeroką ofertę magazynową oraz dostępność produktów i przynosi to efekty.