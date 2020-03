Prezes Twittera obronił posadę

Prezes Twittera Jack Dorsey w wyniku ugody zawartej z funduszem Elliott Management pozostał na swoim stanowisku, musi jednak sprostać warunkom i oczekiwaniom, jakie stawiają przed nim inwestorzy - donosi agencja Bloomberga.

Według cytowanych przez Bloomberga analityków, ugoda z Elliott Management może jedynie opóźnić "to, co nieuchronne", czyli odejście Dorseya ze stanowiska szefa Twittera. Fundusz ten znany jest bowiem ze swoich "agresywnych ruchów mających na celu usuwanie prezesów", a Dorsey został zobowiązany do przedstawienia inwestorom konkretnych wyników swoich działań - pisze agencja.

Bloomberg podkreśla, że zobowiązania, których podjął się prezes platformy społecznościowej, w normalnych warunkach stanowią bardzo wygórowane oczekiwania. W okresie, gdy epidemia koronawirusa zagraża globalnemu wzrostowi gospodarczemu, ich realizacja może być dla Dorseya jeszcze trudniejsza.

Zawarta z Elliott Management ugoda zobowiązuje Twittera do wprowadzenia zmian w radzie dyrektorów i powołania w jej skład trzech nowych osób, a także wykupu części akcji spółki z funduszy wyłożonych przez firmę inwestycyjną Silver Lake.

Bloomberg ocenia, że wydarzenia medialne w 2020 roku, takie jak wybory prezydenckie w USA czy igrzyska olimpijskie w Tokio, a nawet trwająca obecnie epidemia koronawirusa mogą pomóc Twitterowi zwiększyć zaangażowanie użytkowników i przyciągnąć ich do serwisu, który jest wykorzystywany przede wszystkim do dzielenia się wiadomościami.

Zyski z reklam mogą jednak być niższe, niż chciałby tego prezes serwisu - Twitter zdecydował bowiem o wprowadzeniu zakazu emisji reklam politycznych, co oznacza, że konkurencyjne platformy - Facebook i Google - przejmą zdecydowaną większość zysków z marketingu politycznego przed wyborami w USA.

W ramach ugody z Elliott Management Twitter zobowiązał się do zwiększenia wzrostu wskaźników biznesowych o 20 proc. rok do roku.