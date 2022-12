Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego: 2022 r. kończy dekadę rozwoju branży kosmicznej

2022 r. zamyka dekadę rozwoju polskiej branży kosmicznej - ocenił prezes ZPSK Paweł Wojtkiewicz. Sektor ma coraz większe znaczenie w rozwoju naszej gospodarki, a dzięki współpracy z ESA jest jedną z najprężniej rozwijających się branż wysokich technologii w Polsce - dodał.

Jak wskazał PAP prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) Paweł Wojtkiewicz, 2022 r. "zamyka klamrą ważną dekadę rozwoju polskiej branży kosmicznej". Zwrócił uwagę, że ostatnie miesiące "obfitowały w wiele podsumowań", jak jubileusz 10-lecia Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), posiedzenie Rady Ministerialnej ESA czy 10-lecie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. "Przyniosły też nowe wyzwania dla branży, związane z realizacją programów i projektów, głównie na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej" - zaznaczył. Według Wojtkiewicza 2022 r. można nazwać "kamieniem milowym w historii sektora kosmicznego w Polsce".

W ocenie eksperta ważnym wydarzeniem dla branży był m.in. jubileusz 10-lecia przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). "19 listopada 2012 r. nasz kraj został dwudziestym, pełnoprawnym członkiem ESA, co miało wpływ na gwałtowny rozwój polskich podmiotów pracujących w branży kosmicznej i nawiązywanie współpracy z firmami oraz ośrodkami badawczymi z krajów członkowskich ESA" - wyjaśnił. Według ZPSK sektor kosmiczny ma coraz większe znaczenie w rozwoju polskiej gospodarki. "Dzięki współpracy z ESA branża kosmiczna jest jedną z najprężniej rozwijających się branż w obszarze wysokich technologii w Polsce" - wskazał Wojtkiewicz.

Według szefa ZPSK oraz dyrektora ds. sektora kosmicznego w firmie GMV, która jest dostawcą i integratorem rozwiązań informatycznych dla branży space, przystąpienie Polski do ESA świadczyło o "dojrzałości biznesowej i przemysłowej" podmiotów z sektora kosmicznego, które uznały, że Europejska Agencja Kosmiczna "może być motorem napędowym dla rodzimego sektora kosmicznego". Wydarzeniem istotnym w mijającym roku dla sektora kosmicznego było, jak zwrócił uwagę ekspert, posiedzenie Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej 21-23 listopada w Paryżu. Podczas obrad ustalono m.in. budżet ESA na kolejne lata. Podczas spotkania, państwa członkowskie zadeklarowały również składkę na programy, które zrealizują wspólnie z ESA w latach 2023-2025. "Polska zagwarantowała składkę na programy opcjonalne w wysokości 51 mln euro. Fundusze zostaną przeznaczone na programy dotyczące obszarów: Earth Observation, Space Transportation, Human and Robotic Exploration, Navigation, Commercialisation, Industrial Policy and Procurement, Telecommunications and Integrated Applications, a także Space Safety, GSTP oraz Prodex" - wskazał Wojtkiewicz.

Zaznaczył, że "udział w projektach realizowanych na zlecenie ESA jest kluczowym katalizatorem rozwoju sektora kosmicznego w Polsce, dzięki któremu podmioty mogą uczestniczyć w dużych, międzynarodowych projektach, udoskonalać swoje umiejętności i tworzyć nowe produkty przeznaczone dla branży". "Polskie członkostwo w ESA daje możliwość rozwoju rodzimych technologii, pozwala też na znaczący udział w łańcuchu dostaw projektów kosmicznych, rozwój kadr i udział w programach edukacyjnych" - dodał.

Szef ZPSK oraz dyrektor ds. sektora kosmicznego GMV w Polsce zwrócił uwagę, że podczas Rady Ministerialnej ESA ogłoszono Polaka rezerwowym astronautą ESA. "W rekrutacji wzięło udział ponad 20 tysięcy kandydatów z różnych części Europy. Kontrakty otrzymało wyłącznie 6 astronautów korpusu podstawowego, a także 11 osób rezerwowych, wśród których znajduje się dr Sławosz Uznański, polski naukowiec pracujący w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii" - przypomniał Wojtkiewicz.

Zaznaczył, że w tej dekadzie rozpoczęły się też kluczowe programy dedykowane systemom nawigacyjnym - został np. uruchomiony program EU SST (European Space Surveillance and Tracking), polegający na monitorowaniu nawet najmniejszych obiektów kosmicznych. Mowa tu, jak wyjaśnił, o satelitach i śmieciach na orbicie. Jego zdaniem jeden z najistotniejszych dla branży programów operacyjnych Unii Europejskiej w sektorze kosmicznym.

"Dzięki sukcesywnie zdobywanej przez ostatnie lata wiedzy, mamy w Polsce doświadczonych inżynierów, wyspecjalizowanych w tworzeniu oprogramowania dla branży kosmicznej" - stwierdził Wojtkiewicz

Jego zdaniem 2022 r. będzie zapamiętany nie tylko jako czas jubileuszów, ale też nowych wyzwań i udoskonalania wdrożonych rozwiązań, z których na co dzień korzystamy. "Już w tej chwili każda dziedzina przemysłu wykorzystuje technologie stosowane w branży kosmicznej, a dane satelitarne są przetwarzane w ten sposób, aby ułatwiały, a nawet ratowały życie mieszkańcom Ziemi - podsumował.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego konsoliduje środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz innych organizacji sektora kosmicznego w Polsce. Obecnie zrzesza 73 podmioty.