Procad poprawia wyniki, ale z giełdy się wycofuje

Gdańska spółka informatyczna Procad opublikowała raport kwartalny za I kwartał 2022 roku. Przychody netto zwiększyły się z 14,84 milionów złotych w minionym roku do 15,58 milionów złotych w 2022 roku. Odpowiednio zysk netto zwiększył się z 98 tysięcy do 303 tysięcy w tym roku. Wiele wskazuje na to, że jest to ostatni taki raport, bowiem spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wycofanie z publicznego obrotu.

W kwietniu 2022 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Procadu podjęło uchwałę o wycofaniu spółki z obrotu publicznego. 13 maja 2022 roku został wysłany do KNF wniosek o dematerializację wszystkich 9 milionów akcji.

W październiku 2021 roku czterej główni akcjonariusze uznali, że dalsza obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie przynosiła żadnych wymiernych korzyści i dlatego ogłosili wezwanie na kupno wszystkich akcji.

- Trudno dostrzec korzyści z bycia spółką publiczną. Spółka ponosiła koszty audytów i publikacji kwartalnych raportów. Poza tym konieczna była transparentność informacyjna, co na tym konkurencyjnym rynku nie zawsze było dobre. Jako mała spółka będziemy nadal się rozwijać, ale już poza giełdą - powiedział w kwietniu w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Maciej Horeczy.

Z opublikowanych wyników kwartalnych wynika, że firma miała 15,58 milionów złotych przychodów netto wobec 14,84 milionów złotych w analogicznym okresie roku minionego. Zysk netto wyniósł w I kwartale 2022 rok 303 tysiące złotych, a przed rokiem było to 98 tysięcy.

Procad jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

