Procad poprawia wyniki i chce opuścić giełdę

Procad, największy dostawca na polskim rynku systemów amerykańskiego koncernu Autodesk, podał wyniki za trzy kwartały 2021 roku. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów były wyższe o ok. 13 proc. rok do roku i wyniosły 44 747 tys. zł w porównaniu do 39 633 tys. zł osiągniętych w tym samym okresie 2020 roku. W trzecim kwartale 2021 roku wartość przychodów ze sprzedaży była zbliżona do uzyskanych za ten sam okres w ubiegłym roku. W spółce prowadzone są działania w celu wycofania jej z obrotu giełdowego.

Procad osiągnął w okresie trzech kwartałów 2021 roku 23-proc. wzrost zysku ze sprzedaży, który wyniósł 8 948 tys. zł i był wyższy o 1 651 tys. zł od wypracowanego w analogicznym okresie 2020 roku.

Na wielkość przychodów finansowych wpłynęły głównie odsetki od lokat i należności oraz środki pieniężne otrzymane po zakończeniu likwidacji spółki zależnej Autor KSI. Koszty finansowe dotyczą głównie odsetek od umów leasingu.

Czterech akcjonariuszy spółki wezwało do sprzedaży 1,44 mln akcji spółki po 1,8 zł za walor. Celem wezwania jest osiągnięcie 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i wycofanie spółki z obrotu giełdowego.

Zysk netto zamiast straty