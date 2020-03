Producenci czipów z USA obawiają się długotrwałych skutków wojny celnej

Amerykańscy producenci czipów obawiają się długotrwałych skutków wojny celnej USA z ChRL i ostrzegają, że ograniczenia w handlu mogą spowodować utratę dominacji rynkowej lokalnych spółek na rzecz rywali - podał w poniedziałek dziennik "Wall Street Journal".

W tym tygodniu administracja Stanów Zjednoczonych ma przedyskutować proponowane przez departament handlu USA dalsze ograniczenia sprzedaży amerykańskich podzespołów dla chińskich przedsiębiorstw. Zdaniem władz tego typu działania mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju.

Choć prezydent Donald Trump zapowiadał w ubiegłym miesiącu możliwy powrót braku ograniczeń w sprzedaży do Chin, źródła "WSJ" wskazały, że niektórzy członkowie jego gabinetu opowiadają się jednak za kolejnymi restrykcjami.

W ramach trwającej kampanii lobbingowej reprezentanci przemysłu elektronicznego USA zrzeszeni w organizacji Semiconductor Industry Association (SIA) opublikowali nowy raport, w którym szacowane są potencjalne koszty dalszego zrywania stosunków handlowych z Chinami w aspekcie czipów komputerowych.

SIA wskazała, że wdrożenie zapowiadanych ograniczeń zaowocowałoby trwałą szkodą dla firm z Doliny Krzemowej. Wprowadzenie zapisów mogłoby wiązać się ze stratami rzędu 36 mld USD - wynika ze zleconego przez organizację raportu Boston Consulting Group.

Strata ta byłaby większa niż negatywny wpływ planu "Made in China 2025" na amerykańskie firmy. Rządowa inicjatywa zakłada zwiększanie niezależności ChRL od zagranicznych dostawców czipów. Administracja Trumpa regularnie cytuje plan "Made in China" jako kluczowy powód własnej ofensywy handlowej.

Boston Consulting Group utrzymuje, że cele planu "Made in China" obniżą udział firm z USA w globalnym rynku półprzewodników do 43 proc. z 48 proc. w 2018 r. Dalsze ograniczenia w handlu z Chinami mogłyby jednak oznaczać spadek nawet do 30 proc. światowej sprzedaży.

Jeśli USA zabroniłaby całkowicie sprzedaży czipów do Chin a kraj w odwecie zakazałby importu amerykańskiej elektroniki i oprogramowania koszt dla firm ze Stanów Zjednoczonych mógłby wynieść zaś ok. 83 mld USD rocznie, czyli ponad jedną trzecią całkowitej sprzedaży sektora w 2018 r. - wykazało badanie.

Twórcy raportu ostrzegli, że odcięcie powiązań technologicznych między USA i ChRL zaowocowałoby na krótką metę utratą dominacji rynkowej kraju na rzecz Korei, a w dłuższej perspektywie przejęciem pozycji globalnego lidera na rynku czipów przez Chiny.

Przemysł podzespołów należy do grupy największych eksporterów w USA i jest jednym z niewielu sektorów rynku nadal przynoszącym nadwyżkę w bilansie handlowym, stymulowaną głównie przez przyrost sprzedaży w ChRL. Waszyngton chce jednak ograniczyć powiązania tych rynków i nakłonić lokalnych wytwórców do zwiększenia produkcji na terenie kraju - przypomniał "WSJ"