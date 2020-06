Producenci gier zawojowali giełdę. Pandemia była tu sojusznikiem

Giełdowe spółki mają za sobą trzy trudne miesiące. Spadek notowań na skutek pandemii COVID-19 nie spędzał jednak snu z powiek prezesom wszystkich firm. W przypadku indeksu WIG.GAMES wszystkie spółki zanotowały wzrost wartości, a w jednym przypadku akcje podrożały wręcz niemal o połowę. Nic zatem dziwnego, że w giełdowej poczekalni jest kilkunastu chętnych do debiutu jeszcze w tym roku.

Debiuty jeszcze w 2020 roku

Szturm na NewConnect

Zestawienie wzrostów wartości spółek z WIG.GAMES zamyka firma 11Bit z ponad 6-procentowym wzrostem, bo też na razie indeks ten liczy jedynie pięć spółek. To powinno się jednak wkrótce zmienić.Blisko debiutu na głównym parkiecie warszawskiej giełdy jest spółka Gaming Factory - producent i wydawca gier. Jej prezes Mateusz Adamkiewicz zapewnia, że opóźnienie wejścia na giełdę nie jest obecnie rozważane.- Prace postępują zgodnie z harmonogramem i tego się trzymamy - oznajmił Mateusz Adamkiewicz.Jak poinformował, realistyczny wariant zakłada debiut Gaming Factory na giełdzie na przełomie czerwca i lipca 2020 roku. Stwierdził przy tym, że pandemia nie przeszkadza w bieżącej działalności firmy - mimo pełnego przestawienia na pracę zdalną.- Podstawą naszej działalności jest produkcja i wydawnictwo gier - na tym się koncentrujemy i w tym obszarze na razie nie ma żadnych problemów - powiedział prezes Gaming Factory.Fakt - to, że pracę producenta gier łatwo realizować zdalnie i zwiększony popyt na gry wideo (gdy ludzie przymusowo spędzali większość czasu w domach) sprawiły, że branża była wiosną tego roku bardzo dobrze postrzegana przez giełdowych inwestorów.- Epidemia paradoksalnie wielu tym spółkom pomogła i sprowokowała dodatkowy popyt na ich produkty i usługi - ocenił Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny w biurze maklerskim PKO Banku Polskiego.Potwierdził to także Mateusz Wcześniak, prezes firmy Movie Games. - Nawet unikam odpowiedzi na pytania dotyczące tarczy antykryzysowej, bo skoro nie jest ona tak naprawdę adresowana do mnie, to nie jest moją rolą ją oceniać... Jako Movie Games funkcjonujemy lepiej niż przed pandemią. Cała ta sytuacja, choć tragiczna, na naszą strukturę przychodów ma pozytywny wpływ - deklaruje Mateusz Wcześniak.Od 2018 roku spółka jest już notowana na rynku NewConnect, w tym roku zamierza jednak postawić kolejny poważny krok na rynku kapitałowym.- Chcemy, żeby nasz debiut na głównym parkiecie GPW zrealizował się możliwie jak najszybciej. To było naszym celem od początku działalności. Jesteśmy zadowoleni z wewnętrznej sytuacji w spółce. Mamy dużo produkcji, które cieszą się sporym zainteresowaniem, o czym świadczą choćby liczby zapisów na wishlistę na platformie Steam - mówi Mateusz Wcześniak. Na razie jednak nie podaje jeszcze daty debiutu.Na główny rynek wybiera się też spółka SimFabric, która zaledwie 7 kwietnia, a więc w samym środku epidemicznych obostrzeń, zadebiutowała na NewConnect.- W dniu debiutu na NewConnect zadeklarowaliśmy, że po przekroczeniu przez SimFabric SA kapitalizacji na poziomie 100 mln złotych, uruchomimy procedurę przejścia na główny parkiet GPW. Ustalony poziom kapitalizacji osiągnęliśmy już drugiego dnia po debiucie w kwietniu tego roku - poinformował Emil Leszczyński, przewodniczący rady nadzorczej SimFabric. I dodał: - Ponadto od kilku tygodni obserwujemy znaczący wzrost na akcjach naszej spółki. Obecna wycena wynosi ponad 140 mln zł. Potwierdzamy pełną gotowość, aby rozpocząć proces zmiany parkietu. Ostateczną decyzję podejmie oczywiście Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.A to zbierze się 26 czerwca 2020 roku. Spółka rozpoczęła już jednak wewnętrzne przygotowywania do mapy drogowej przejścia na główny rynek GPW.SimFabric jest jeszcze na razie notowane na rynku NewConnect, na który wybiera się z kolei wielu innych producentów i wydawców gier. W tym roku może się tam pojawić nawet kilkanaście takich spółek.Według wstępnych zapowiedzi mogą to być Punch Punk Games, People Can Fly, Drago entertainment, Hydra Games, Kool2Play, Noobz from Poland, Ovid Works, Pixel Crow, Simterac, Starward Industries, Detalion Games, Atomic Jelly, Polyslash, Pyramid Games, Play2Chill oraz Pentacle. Sześć ostatnich jest powiązanych kapitałowo z obecną na głównym parkiecie GPW spółką PlayWay.Taka liczba potencjalnych debiutów wskazuje, że wśród producentów gier panuje spory optymizm. Rzeczywisty obraz sektora nie jest jednak tylko cukierkowy.- Branża to nie tylko my. To również wydawcy, to eventy (bardzo ważne dla całej gamedevowej branży), które mogą mieć problem wskutek wycofania się inwestorów na dany okres; wskutek lęku i wielkiej niewiadomej będą oni zapewne woleli wstrzymać inwestycje i zachować kapitał na gorsze czasy. To natomiast może odbić się dalej na kolejnych podmiotach - zwróciła uwagę w rozmowie z WNP.PL Joanna Tynor, prezes Drago Entertainment.Także prezes Movie Games zastrzegł, że choć może mówić o dobrym rozwoju firmy, to stara się jednocześnie dostrzegać wszelkie potencjalne ryzyka.- Na pewno zarządzanie jakąkolwiek spółką wymaga, by być pełnym obaw o przyszłość. Ta pokora daje lepszą wyobraźnię o tym, co się może wydarzyć. Nie należy polegać tylko na pozytywnych informacjach - ocenił Mateusz Wcześniak.Jego zdaniem akurat branża gier na razie nie powinna specjalnie ucierpieć, nawet jeśli dojdzie do pogłębienia kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19.- Ludzie, czy są bogaci, czy biedni, jakiejś rozrywki potrzebują... Jeśli mają mniej pieniędzy, to po prostu wydają je na jej tańsze formy. Gry nie są zaś drogą formą rozrywki. 15-20 dolarów za tytuł to suma, na którą wielu ludzi może sobie pozwolić nawet w trakcie kryzysu. Przeciętny Amerykanin na pewno o wiele szybciej znajdzie na to środki niż na wakacje na Hawajach - stwierdził.Większe problemy mogą mieć producenci hardware’u, bo jednak zakup nowej konsoli to już o wiele większy wydatek niż kupno gry. - Nas to jednak nie dotyczy, bo możemy produkować tytuły zarówno na najnowsze konsole czy komputery, jak i starsze generacje. Mamy tu właściwie pełną elastyczność - podsumował Mateusz Wcześniak.Wykres WIG.GAMES w ostatnich dniach cechował delikatny spadek. To może wskazywać, że - wobec szeroko zakrojonego odmrożenia gospodarki - spółki gamingowe nie prezentują się już tak atrakcyjnie na tle innych branż, jak jeszcze miesiąc temu.- Spodziewamy się "schłodzenia" nastrojów na tym indeksie - powiedział Krzysztof Tkocz, młodszy analityk rynku akcji Domu Maklerskim BDM.- Z punktu widzenia inwestora niezależnie od segmentu kluczowe są analiza i wybór odpowiedniej spółki - zastrzegł z kolei Emil Łobodziński. - Selekcja jest tutaj niezmiernie istotna.