Producenci gier zyskują na zakazach wychodzeniach z domu

Activision Blizzard i Electronic Arts, jedne z największych firm branży gier, notują wzrosty popytu na swoje produkty. Za dobrymi wynikami finansowymi spółek za I kw. 2020 r. stoją środki bezpieczeństwa związane z pandemią, m.in. zalecenia pozostawania w domach.

Twórcy popularnej serii strzelanek "Call of Duty" (Activision Blizzard) i symulatora piłki nożnej "FIFA" (EA) zgłaszają, że liczba graczy znacząco wzrosła w czasie trwającej pandemii Covid-19. Miało to wpływ na pomyślne dla firm wyniki finansowe za trzy pierwsze miesiące 2020 r. - wskazał brytyjski nadawca publiczny BBC na swoim portalu.

Serwis zaznaczył, że przymus przebywania w domu ze względu na epidemię koronawirusa oznacza, iż coraz więcej osób korzysta z usług branży rozrywkowej. W ostatnich tygodniach zaowocowało to m.in. rekordową sprzedażą gier wideo.

Przychód netto z kanałów dystrybucji cyfrowej gier Activision Blizzard za I kw. wyniósł 1,44 mld USD. Wydawca wskazał, że na przestrzeni pierwszego kwartału w tytułach firmy bawiło się średnio 407 mln graczy miesięcznie. W udostępnione w marcu w systemie free to play "Call of Duty: Warzone" ma obecnie grać zaś już ok. 60 mln osób.

Inne tytuły wydawcy - m.in. strzelanka drużynowa "Overwatch" i sieciowe RPG "World of Warcraft" - notują dalszy rozwój. Seria gier mobilnych "Candy Crush" pozostała najbardziej dochodowym cyklem w sklepach z aplikacjami na terytorium USA.

Koncern Electronic Arts wskazał zaś, że kwartalny przychód netto firmy podwoił się w porównaniach rok do roku i wyniósł ok. 418 mln USD.

Wydawca dodał, że najnowsza edycja piłkarskiej serii "FIFA" zachęciła do siebie przeszło 25 mln osób. Symulator futbolu amerykańskiego "Madden NFL 20" miał zaś pobić rekordy tego cyklu w dziedzinie zaangażowania graczy w tryby online. W przygodową grę akcji "Star Wars Jedi: Fallen Order" zagrało natomiast już ponad 10 mln graczy - podało BBC.

Serwis przypomniał, że setki milionów osób zmuszonych do pozostania w domach na całym świecie stworzyły dobre warunki do ogromnego wzrostu całego rynku gier wideo. Największe spółki tego sektora - od przygotowującego się do tegorocznej premiery nowej konsoli Xbox Series X koncernu Microsoftu po obsługującą system cyfrowej dystrybucji gier Steam firmy Valve - notują znaczne wzrosty liczby graczy na swoich platformach. Na ryku amerykańskim zanotowano zaś najwyższą od ponad dekady sprzedaż gier wideo.