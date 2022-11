Producent gier 11 Bit Studios zarabia coraz więcej

Notowany na GPW producent i wydawca gier 11 Bit Studios odnotował w trzecim tegorocznym kwartale 20-proc. wzrost zysku netto przy 3-proc. wzroście przychodów ze sprzedaży.

W okresie dziewięciu miesięcy 2022 roku spółka zanotowała 59,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (o 21 proc. więcej niż rok wcześniej) oraz wypracowała blisko 16 mln zł zysku operacyjnego (spadek

o 13 proc.) oraz prawie 20 mln zł zysku netto (wzrost o 14 proc. rok do roku).

W samym trzecim kwartale 2022 roku przychody wyniosły 13,8 mln zł (o 3 proc. więcej niż w okresie porównawczym zeszłego roku), zysk operacyjny zamknął się kwotą 2,6 mln zł (spadek o 34 proc.) a zysk netto sięgnął 4,9 mln zł (wzrost o 19,3 proc.).

Więcej szczegółów z bilansu zysków i strat 11bit studios poniżej:

- Wypracowane wyniki bardzo nas cieszą gdyż nie będziemy ukrywać, że nasze założenia na ten rok były ostrożniejsze. Zwracamy jednocześnie uwagę, że istotny wpływ na zysk netto spółki za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 roku miały przychody finansowe z posiadanych aktywów finansowych (aktualizacji ich wyceny, a także odsetek od lokat bankowych). Wyniosły 7,86 mln zł wobec 1,59 mln zł w okresie porównawczym - podała spółka w raporcie.

11 Bit Studios podaje, że wciąż skutecznie monetyzuje całe portfolio gier własnych, w tym przede wszystkim „Frostpunka” i „This War of Mine”.

- Ważną rolę odegrały też gry z wydawnictwa. W okresie tym przychody ze sprzedaży „Moonlightera” (w II kwartale tytuł trafił na platformę Netflix), „Children of Morta” i debiutującej w sierpniu gry „South of the Circle” oraz pozostałych produkcji zewnętrznych odpowiadały za ok. 39 proc. przychodów spółki ogółem - podano w raporcie.