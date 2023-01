Producent gier Carbon Studio poprawił wyniki

Gamingowa firma Carbon Studio osiągnęła w ostatnim kwartale 2022 roku niezłe wyniki sprzedażowe, głównie dzięki seriom gier The Wizards oraz Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall.

Carbon Studio, spółka notowana na rynku New Connect, jest deweloperem gier i technologii virtual reality (VR). Według szacunkowych danych firma wypracowała w IV kwartale 2022 roku prawie 1,2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży gier. Z kolei w analogicznym okresie 2021 roku przychody netto Carbon Studio wyniosły 0,9 mln zł - o 28 proc. mniej.

- Wpływ na wysokość osiągniętych wyników w IV kwartale minionego roku miała przede wszystkim zadowalająca sprzedaż naszych autorskich tytułów, tj. serii gier The Wizards oraz Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall – podkreślał Aleksander Caban, współzałożyciel i członek zarządu Carbon Studio. - To również zasługa trafnie podejmowanych współprac biznesowych, którymi w ostatnim czasie mogliśmy się kilkukrotnie pochwalić – dodał Caban.

Carbon Studio współpracuje również z zagranicznymi firmami w celu zwiększenia skalowalności swojego biznesu

Carbon Studio podpisało w grudniu 2022 roku umowę o współpracę z Vertigo Games, jednym z bardziej cenionych zagranicznych wydawców i deweloperów pochodzącym z grupy PLAION. Ta współpraca zakłada finansowanie nowego tytułu VR – The Wizards Dark Times. Premiera tego projektu zaplanowana jest jeszcze na 2023 rok. Sprzedaż wszystkich projektów z serii The Wizards przekroczyła do tej pory 350 tys. egzemplarzy - można przeczytać w informacji prasowej firmy.

Jednocześnie Carbon Studio podpisał z firmą UIG Lab umowę zakładającą współpracę przy tworzeniu produktu w technologii blockchain przy grach w realiach Metaverse (koncepcji obejmującej współistnienie wielu wirtualnych światów 3D).