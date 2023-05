Producent gier generuje wyższe koszty, które wpływają na spadek zysku

Producent gier BoomBit w pierwszym kwartale 2023 roku miał przychody na poziomie 65,4 miliona złotych. Ze względu na wyższe od zakładanych koszty, w tym także osobowe, spółka wypracowała zysk netto na poziomie 337 tysięcy złotych.

BoomBit w pierwszym kwartale 2023 roku miał przychody ze sprzedaży usług na poziomie 65,4 miliona złotych wobec 66,1 miliona złotych przed rokiem. Z racji wyższych kosztów produkcji i opłat licencyjnych zysk netto spadł do 337 tysięcy złotych podczas gdy w 2022 roku to było 2,27 miliona złotych.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami spółka w tym roku skupia się na rozwoju portfolio różnych typów gier i komercjalizacji posiadanych narzędzi do promocji .

- W kwestii promocji krzyżowej BoomBit posiada autorskie programy wyświetlania reklam w innych grach. Obecnie promocja odbywa się wyłącz nie pomiędzy grami spółki, ale przygotowane są plany współpracy z innymi dużymi wydawcami - komentował niedawno prezes spółki Marcin Olejarz.

W ocenie prezesa w tym roku spodziewać się można pozytywnego wpływu na wyniki pierwszych projektów blockchain. - Obserwujemy rynek też pod kątem małych inicjatyw w zakresie współpracy z istniejącymi studiami i bierzemy pod uwagę szerokie spektrum możliwości, w tym kooperacji z innymi podmiotami - powiedział Olejarz.

Spółka chce wypłacić dywidendę z zysku za 2022r rok w kwocie 14,2 miliona złotych czyli 1,05 złotego na jedną akcję. W grudniu ubiegłego roku akcjonariusze otrzymali zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 28 groszy.

Głównymi akcjonariuszami są: ATM Grupa 29,54 procent, Hannibal Soares Akrough We Ar One Ltd 27,51 procent, Marcin Olejarz 13,58 procent i Karolina Szablewska-Olejarz 13,8 procent.

BoomBit notowane jest na GPW od maja 2019 roku.