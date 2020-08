Producent gier komputerowych zawarł ważną umowę z firmą z Danii

Spółka Pyramid Games zawarła umowę ze spółką SteelSeries z siedzibą we Frederiksberg w Danii. Umowa dotyczy współpracy pomiędzy spółką a SteelSeries przy udostępnianiu i promowaniu gry Occupy Mars: The Games. Spółka zobowiązana jest do zintegrowania gry ze sprzętem komputerowym produkowanym przez SteelSeries. Natomiast SteelSeries będzie promował grę na swoich profilach społecznościowych.