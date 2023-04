Producent gier notuje słabe wyniki, ale wycena rośnie w oczekiwaniu na premierę

Notowany na warszawskiej giełdzie producent gier - grupa CI Games - zanotowała w 2022 roku prawie 46-proc. spadek przychodów i 78-proc. spadek zysku netto. Wycena spółki od tygodni jednak mocno rośnie w oczekiwaniu na największą premierę w historii CI Games.

Producent gier CI Games odnotował 8,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 roku wobec 36,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,7 mln zł wobec 105,5 mln zł rok wcześniej. Zysk w ujęciu rocznym spadł o 78 proc., a przychody o 46 procent. Zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) wyniósł 16 mln zł wobec 60 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że tak istotny spadek rentowności prowadzonej działalności wynika z braku premier w 2022 roku, poniesionych inwestycji na produkcję i marketing gry "Lords of The Fallen" oraz koszty prowadzonego procesu dual listingu. Zeszłoroczna sprzedaż była w znacznej mierze generowana przez wcześniej wydane gry ("Sniper Ghost Warrior Contracts 2" i "Sniper Ghost Warrior Contracts").

Najważniejszym nadchodzącym wydarzeniem w spółce jest premiera największej dotychczas gry w historii CI Games – "Lords of The Fallen".

- Rok 2022 był rokiem konsolidacji. W raportowanym okresie pojawiają się jednorazowe koszty w wysokości 11,8 mln zł, które w większości odnoszą się do marketingu "Lords of The Fallen" i procesu dual listingu. – mówi Marek Tymiński, prezes zarządu CI Games.

W marcu 2023 roku CI Games została przekształcona w spółkę europejską, co ma umożliwić jej tzw. dual listing zarówno na giełdzie w Londynie jak i w Warszawie.

Tylko od początku roku akcje CI Games zyskały już 80 procent. Giełdowa wycena sięga 830 mln zł. Największym akcjonariuszem spółki jest jej prezes Marek Tymiński, posiadający 29 proc. akcji.

Przed kilkoma dniami CI Games poinformowało o podpisaniu umowy dotyczącej paneuropejskiej dystrybucji gry "Lords of The Fallen" z niemiecką spółką Plaion GmbH.