Producent gier odlicza dni do ważnej premiery i raportuje stratę

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka CI Games zanotowała w pierwszym półroczu stratę netto. Producent gier podał, że ujemna rentowność wynika z braku premier i istotnych wydatków marketingowych na nowy tytuł, który niebawem zadebiutuje.

W pierwszym półroczu 2023 roku, grupa CI Games nie miała premier żadnej gry, w związku z tym sprzedaż (22,2 mln zł) była na niższym poziomie niż przychody w analogicznym okresie roku 2022 (30,5 mln zł), o 27 proc. w ujęciu rok do roku. Spółka zaraportowała za omawiany okres 3,1 mln zł straty netto wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Dwie flagowe gry wciąż generują ponad połowę przychodów

Wysokość przychodów CI Games w znacznej mierze determinują dwa tytuły.

- Gra „Sniper Ghost Warrior Contracts 2”, która miała premierę w czerwcu 2021 roku, miała główny wpływ na wyniki w roku 2022 jaki i również I półrocza 2023. Udział tej gry w całości sprzedaży ciągle jest znaczący, stanowiąc 44 proc. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2023 roku (55 proc. w I półroczu 2022 roku), natomiast gra „Sniper Ghost Warrior Contracts” (premiera w listopadzie 2019 roku) generowała 13 proc. sprzedaży w tym okresie (15 proc. w I półroczu 2022 roku) - podała spółka.

Gry z portfela United Label (spółka zależna CI Games) stanowiły 26 proc. skonsolidowanej sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 roku.

Premiera "kamienia milowego" CI Games już 13 października

Spółka podała, że koszty sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 roku wzrosły znacząco w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 roku, ponieważ zawierały koszty marketingu związane z premierą gry "Lords of the Fallen" zaplanowaną na 13 października 2023 roku.

- "Lords of the Fallen" to zupełnie nowa gra AAA action-RPG, która zostanie wydana na PC, PS5 i Xbox Series X/S. (...) Gra jest pełnym rebootem (kontynuacją - przyp.red.) oryginalnej gry z 2014 roku, która cieszyła się zainteresowaniem ponad 10 milionów graczy na całym świecie. (...) Pierwszy zwiastun zaprezentowany na targach Gamescom 2023, przyciągnął globalną uwagę. Obecnie zajmuje 12 pozycję na liście najbardziej pożądanych gier na Steamie - podała spółka w sprawozdaniu.

Gra określana jest przez spółkę jako jeden z najważniejszych kamieni milowych w jej historii.

CI Games jest wyceniana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na 1,1 mld zł. Oczekiwania inwestorów związane z październikową premierą są duże - od początku roku akcje CI Games podrożały już o 140 procent. Marek Tymiński, prezes zarządu, jest w posiadaniu 29 proc. akcji.