Producent gier People Can Fly szykuje ofertę publiczną

Producent gier People Can Fly złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny i zamierza do końca tego roku przeprowadzić ofertę publiczną - podała spółka w komunikacie prasowym.

Studio People Can Fly zostało założone w 2002 roku, a w 2007 roku większościowym wspólnikiem spółki stał się Epic Games, amerykański producent gier oraz twórca Unreal Engine - popularnego silnika do budowy gier, na którym bazują produkcje People Can Fly. Kolejnym etapem rozwoju firmy był wykup menedżerski od Epic Games w 2015 roku przez Sebastiana Wojciechowskiego.

Spółka posiada zespół około 250 pracowników i współpracowników, w tym około 190 osób pracujących nad produkcją gier w czterech studiach i dwóch "start-up" studiach. Firma ocenia, że taka struktura daje jej możliwość realizacji co najmniej dwóch gier z dużymi budżetami produkcyjnymi (tzw. segment AAA) jednocześnie.

Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się tytuły takie jak: "Painkiller", "Bulletstorm" oraz "Gears of War: Judgment". Ponadto, w ramach trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games, firma współpracowała przy tworzeniu takich projektów jak : "Gears of War", "Gears of War 2", "Gears of War 3", "Unreal Tournament", "Spyjinx" i "Fortnite".

W komunikacie podano, że People Can Fly, wspólnie z globalnym wydawcą Square Enix, pracuje obecnie nad największą produkcją w swojej historii - grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną "Outriders", której premiera została zaplanowana na koniec 2020 r.

Ponadto, spółka rozpoczęła niedawno prace m.in. nad nową produkcją z segmentu AAA.

"Tak jak w przypadku Outriders, produkcja ta będzie realizowana we współpracy z wiodącym, globalnym wydawcą gier. Gra, nad którą pracuje studio People Can Fly w Nowym Jorku, ma zostać wydana na konsole nowej generacji i platformy streamingowe. Aby sprostać skali nowego projektu, People Can Fly planuje w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy znaczne powiększenie swojego nowojorskiego oddziału oraz rozwój nowego, startupowego studia w Montrealu" - napisano w informacji prasowej.