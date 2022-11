Producent gier poprawia wyniki mimo mniejszej liczby użytkowników

Huuuge Games po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku miał 290,94 milionów dolarów przychodów wobec 285,23 milionów dolarów rok temu. Zysk netto wyniósł 32,86 miliona dolarów wobec 15,5 milionów dolarów straty.

W samym trzecim kwartale spółka miała 77,5 miliona dolarów przychodów netto co oznacza spadek o 15,7 procent w ujęciu rok do roku. Skorygowany zysk netto wzrósł o 61,1 procent do 18,4 milionów dolarów.

- Priorytetowym zadaniem Huuuge Games jest obecnie dalsza poprawa produktu Traffic Puzzle, przy jednoczesnej rezygnacji ze zwiększeniem nakładów na pozyskiwanie użytkowników na rzecz podnoszenia wskaźników efektywności (...) Ostatni miesiąc III kwartału 2022 przyniósł już dodatnią rentowność sprzedaży Traffic Puzzle, a obecnie i w kolejnych okresach planujemy utrzymać ten trend - powiedział cytowany w komunikacie współdyrektor generalny Rod Cousens

Dzienna liczba aktywnych użytkowników zmniejszyła się o 21,9 procent w ujęciu rok do roku, do 354 tysięcy. W ostatnim okresie najpopularniejsza gra Huuuge Casino wypracowuje w ciągu miesiąca około 10 milionów dolarów, a kolejna gra Billionaire Casino 5 milionów dolarów.