Producent gier zaliczył potężny spadek wartości. Wszystko przez jeden tytuł

Kurs akcji producenta gier - CI Games - w ciągu pięciu sesji spadł o prawie 40 procent. Czynnikiem wyzwalającym potężne obniżki okazała się - bardzo udana - premiera nowej gry, która doprowadziła do tzw. "sprzedaży faktów" przez inwestorów.

Notowania CI Games - po bardzo pozytywnym przyjęciu ich nowej gry - podlegają silnym spadkom w ramach tzw. sprzedaży faktów przez inwestorów, czyli realizowaniem zysków po premierze nowej gry, pod którą mocno wzrosła w ostatnich miesiącach wycena spółki.

Nawet jednosesyjne podbicie po lawinowych spadkach jest szybko „konsumowane”, co ma miejsce podczas środowych (18 października) notowań.

Spółka zapowiedziała, że do końca października opublikuje dane sprzedażowe „Lords of the Fallen”, ale niedawny przykład CD Projektu pokazuje, że nawet świetna sprzedaż gry może nie zatrzymać spadków.

Dobre oceny flagowej gry, kluczowe dane sprzedażowe już niebawem

Gra "Lords of the Fallen" plasuje się w czołówce pośród bestsellerów platformy Steam. Już niebawem, do końca października spółka przedstawi pierwsze dane sprzedażowe swojego największego i najważniejszego tytułu.

- Lords of the Fallen zdobyła bardzo dobre oceny użytkowników PlayStation - cztery z pięciu gwiazdek. Na bieżąco słuchamy graczy i zgłaszanych przez nich sugestii. Tylko w ten weekend wprowadziliśmy dwie łatki, które rozwiązały wiele problemów z wydajnością. Nadal aktualizujemy grę, aby jak najszybciej poprawić komfort użytkowników co jest bardzo ważne w procesie wydawniczym każdego dużego tytułu - szczególnie tak zaawansowanego technologicznie - powiedział prezes CI Games, Marek Tymiński.

Lawinowe spadki i ogromne wahania, czyli producent gier po premierze

W przypadku CI Games po raz kolejny potwierdziła się zależność w branży gamingowej, która powoduje, że nieważne jak pozytywnie oceniana jest gra, jej premiera i tak powoduje tzw. sprzedaż faktów przez inwestorów i osuwanie kursu. Tym sposobem kurs CI Games, po tym jak w oczekiwaniu na premierę podwoił swoją wartość, od początku października zdążył spaść o połowę, z nieco ponad 6 do obecnych 3 zł za akcje. Ostatnie cztery sesje - nie licząc środowej (18 października) - kończyły się stratami o 10, 17 i 24 proc., by we wtorek zyskać 15 procent. Wahania są więc znaczące, jednak niedawna historia CD Projektu, o której obszernie pisaliśmy TUTAJ sugerują, że kierunek w jakim będzie podążał kurs jest jednoznaczny.

W środę kurs CI Games spada o prawie 6 proc., utrzymując się tuż nad istotną dla kierunku notowań granicą 3 zł. Obroty wynoszą ponad 12 mln zł.

"Lords of The Fallen" to gra action RPG osadzona w mrocznym świecie fantasy, reebot popularnego IP wydanego pod tą samą nazwą w 2014 roku. Akcja tytułu rozgrywa się tysiąc lat po wydarzeniach z pierwszej odsłony i przedstawi zupełnie nową historię w pięciokrotnie większym świecie.