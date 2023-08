Producent gier znacząco poprawił wyniki

Notowany na warszawskiej giełdzie producent gier - Artifex Mundi - szacuje znacząco wyższy zysk netto osiągnięty w pierwszym tegorocznym półroczu.

Jak wynika z szacunkowych wyników, przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2023 roku wzrosły o 102 proc., do prawie 20 mln zł. W pierwszym półroczu wzrosły o 71 proc. rok do roku. Zysk netto w drugim kwartale wzrósł aż o 259 proc., do 5,6 mln zł. Półroczny zysk netto wyniósł 10 mln zł (więcej o 46 proc. rok do roku). Spółka podała, że zysk netto został oczyszczony o koszty programu motywacyjnego.

- Wzrost przychodów za I półrocze 2023 roku jest efektem wyższej sprzedaży gry Unsolved (+18,2 mln rok do roku). Osiągnięta dzięki rosnącej sprzedaży aplikacji Unsolved wyższa marża netto ze sprzedaży (+3,7 mln rok do roku) w pierwszym półroczu 2023 roku przełożyła się na dynamiczny wzrost zysku operacyjnego (o 56 proc. rok do roku) oraz zysku netto (o 46 proc. rok do roku) - podała spółka.

Artifex Mundi wyceniany jest na niespełna 200 milionów złotych. Od początku roku akcje spółki podrożały o ponad 200 procent. Największy udział w akcjonariacie spółki (21,5 proc.) posiada Porozumienie akcjonariuszy Artifex Mundi.