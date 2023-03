Producent gier zwiększa przychody, ale rentowność cierpi

Notowany na warszawskiej giełdzie producent gier - 11 bit studios - zanotował w 2022 roku większe przychody, ale mniejszą rentowność. Spółka zapowiedziała także nowe tytuły.

W całym 2022 roku 11 bit studios (producent m. in. gry "Frostpunk") zanotował 74,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, prawie o 6 proc. więcej niż w 2021 roku. Zysk netto spadł jednak o 20 proc. rok do roku, do 22,9 mln zł. Zysk operacyjny w 2022 roku wyniósł natomiast 20 mln zł, co oznacza spadek o 33 proc. w ujęciu rocznym.

Poniżej rachunek zysków i strat 11 bit studios:

Przedstawiciele spółki wskazują, że 2023 rok dla 11 bit studios zapowiada się nadzwyczaj pracowicie.

- Będzie to dla nas czas dowożenia obietnic a jednocześnie realizacji ważnego etapu wyznaczonej kilka lat temu strategii. Pełną parą prowadzone będą produkcje „Frostpunka 2”, „The Alters” i „Projektu 8” (nazwa kodowa) co wiązało się będzie z dodatkowymi rekrutacjami. Nowe osoby , oprócz zespołów deweloperskich, zasilały będą również pozostałe piony, w tym przede wszystkim marketingowy i wydawnictwo, które przygotowują się do zbliżających się premier - podała spółka w raporcie.

Na tegorocznej liście premier, zgodnie z zapowiedziami producenta, jest m.in. „The Invincible”. Drugą pozycją, która w tym roku trafi do fanów, to “Thaumaturge”.

- W 2023 roku zamierzamy również, odpowiadając na zainteresowanie fanów, przekazać pierwsze informacje na temat dalszych gier z naszego portfolio, które do tej pory funkcjonują jedynie pod nazwami kodowymi, szczególnie że ich produkcja jest już w dojrzałych fazach - dodano.

Kapitalizacja 11 bit studios wynosi około 1,6 mld zł. A akcjonariacie spółki przeważającą stroną są TFI oraz OFE. 4,35 proc. akcji posiada prezes, Przemysław Marszał, a 7,16 proc. akcji członek zarządu Grzegorz Miechowski.