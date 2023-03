Producent kultowych dżinsów "zatrudni" modelki wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Marka Levi Strauss & Co zapowiedziała, że jeszcze jeszcze w tym roku zacznie prezentować swoje produkty w sieci na modelach stworzonych przez sztuczną. Zamierza w ten sposób umożliwić klientom wybranie awatara, który będzie jak najbardziej do nich podobny, aby mogli zobaczyć, jak ubrania mogą wyglądać na nich samych, informuje “Mail Online”.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Obecnie kolekcje ubrań Levi's prezentowane są na stronach internetowych w tradycyjny sposób - jedno ubranie pokazuje jedna modelka lub model. Jak się okazuje, nie wszystkim klientom to odpowiada. Dlatego marka sięga po wirtualne modelki i modeli, co ma zapewnić kupującym "bardziej spersonalizowane i całościowe wrażenia podczas zakupów". Ubrania firmy Levi Strauss & Co dzięki modelkom wygenerowane przez sztuczną inteligencję będą prezentowane w sposób bardziej różnorodny pod względem typów sylwetki i koloru skóry.

W realizacji tego projektu Levi's współpracuje z holenderskim cyfrowym studiem mody Lalaland.ai, które wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, aby umożliwić markom modowym i sprzedawcom detalicznym tworzenie hiperrealistycznych modeli. "Chociaż sztuczna inteligencja prawdopodobnie nigdy w pełni nie zastąpi nam modeli ludzkich, to jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie może nam zapewnić w zakresie poprawy doświadczeń klientów" - oświadczyła dr Amy Gershkoff Bolles, globalna szefowa strategii cyfrowej i nowych technologii w Levi Strauss & Co. I dodała, że wykorzystanie sztucznej inteligencji nie oznacza dla jej firmy zakończenia współpracy z żywymi modelkami i modelami, to tylko nowy pomysł na zaoferowanie klientom lepszej obsługi.

Oferowane przez Lalaland.ai oprogramowanie umożliwia użytkownikom tworzenie i stylizowanie awatarów zróżnicowanych pod względem wyglądu fizycznego, wyrażanych emocji, a także ustawianie ich w różnych pozach. Dlatego idealnie nadaje się do projektowania cyfrowych modeli. Jak podaje na swojej stronie internetowej firma z Amsterdamu, awatary są inspirowane prawdziwymi ludźmi i generowane za pomocą sztucznej inteligencji. Firma Lalaland.ai współpracuje też z innymi markami modowymi, m.in. z Calvinem Kleinem, Tommym Hilfigerem i Otto Group. (PAP Life)

agf/ gra/