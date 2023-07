Producent opon do łazików księżycowych zamierza robić "kosmiczne" opony do zwykłych aut

Nie trzeba ich pompować, nie można ich przebić gumy, wolno się zużywają i powodują mniejsze zanieczyszczenie środowiska. To tylko część zalet opon zaprojektowanych przez amerykańską firmę SMART Tyre Company na zlecenie NASA. Technologię i materiały wykorzystane do produkcji ogumienia do łazików księżycowych firma zamierza teraz wykorzystać do robienia opon do zwykłych aut.

Kosmiczne opony firmy SMART Tyre Company nie wymagają napełniania powietrzem - kształt zapewnia im sprężysta siatka wykonana ze stopu z pamięcią kształtu (SMA). "Można użyć jej jako elementu konstrukcyjnego opony, wtedy nie potrzeba sprężonego powietrza. A w przypadku opony bez powietrza przebicia nie mają znaczenia" - wyjaśnił w rozmowie z portalem "Euronews" dyrektor generalny i współzałożyciel SMART Tyre Company, Earl Cole.

Nie jest to jedyna przewaga opon "z kosmosu" nad tradycyjnym ogumieniem. Produkty opracowane na potrzeby NASA są też bardziej ekologiczne. Utylizacja zwykłych opon to poważny problem dla środowiska ze względu na ich ogromną ilość, długi czas rozkładu i substancje chemiczne, które mogą się z nich uwalniać. Dlatego producenci są pod coraz silniejszą presją, by rozwiązać ten problem. Inaczej pod znakiem zapytania stają "zielone" referencje aut elektrycznych. "Auta elektryczne są znacznie cięższe, przez co opony zużywają się szybciej. Wykorzystanie stopów z pamięcią kształtu jako elementu konstrukcyjnego zapewnia większą nośność. Taka opona mogłaby udźwignąć nawet boeinga 737. Zaawansowane technologicznie samochody, jakimi są elektryki, potrzebują zaawansowanych technologicznie opon" - twierdzi Earl Cole.

Aby zapewnić kosmicznej oponie przyczepność, szkielet z siatki również pokryty jest gumą. Jest jej jednak znacznie mniej, bo nie musi pełnić funkcji nośnej. Praktycznie jest to sam bieżnik. Gdy się zużyje, nie trzeba wyrzucać całej opony. To będą jedne z pierwszych opon nadających się do powtórnego użytku. Wystarczy wymienić bieżnik, a to jest znacznie bardziej efektywne i przyjazne środowisku niż wyrzucanie całej opony i kupowanie nowej.

SMART Tyre Company chce tymi argumentami trafić do osób, którym bliska jest ekologia. Jej przedstawiciele zapewniają, że ich produkty będą trwalsze i mniej szkodliwe dla środowiska niż zwykłe opony. Pierwszy ma wejść na rynek wiosną 2024 roku. Będzie to bezpowietrzna opona rowerowa SMART. Wejście na rynek samochodowy nie oznacza, że SMART Tyre Company kończy współpracę z NASA. Firma pracuje właśnie nad projektem opona do łazika Lunar Terrain Vehicle, który w ramach misji Artemis ma za kilka lat wylądować na Księżycu i wozić po nim astronautów. (PAP Life)

agf/ gra/