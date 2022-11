Producent oprogramowania ma się czym pochwalić. Zyski windują klienci zagraniczni

Notowany na warszawskiej giełdzie Spyrosoft, producent oprogramowania, zanotował w trzecim kwartale ponad dwukrotnie wyższe wyniki na poziomie przychodów i zysku niż rok temy.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przychody grupy Spyrosoft wzrosły o 94 proc. rok do roku, do 231 mln zł. Skonsolidowany zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) w omawianym okresie wzrósł o 84 proc. do 38 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 19,8 mln zł, co oznacza wzrost o 85 proc. rok do roku.

W samym trzecim kwartale przychody wzrosły w ujęciu rok do roku o prawie 104 proc., a zysk netto o 109 proc.

– Przychody grupy nadal szybko rosną, na co wpływają stałe zapotrzebowanie na digitalizację firm i produktów oraz systematycznie powiększający się portfel klientów i naszych usług. Branżowa i geograficzna dywersyfikacja mityguje ryzyka związane ze spowolnieniem gospodarczym – mówi Konrad Weiske, prezes zarządu Spyrosoft.

Udział 10 największych klientów w przychodach grupy na koniec września tego roku stanowił 51 proc., podczas gdy w pierwszym kwartale tego roku było to 57 proc. Aż 87 proc. przychodów pochodzi od klientów zagranicznych. Do grona podmiotów obsługiwanych przez grupę w omawianym okresie dołączyło 23 firm, obecnie Spyrosoft współpracuje ze 129 klientami.

– Perspektywa biznesowa na rynkach Wielkiej Brytanii i Skandynawii jest wciąż wzrostowa, zaś rosnąca liczba projektów realizowanych dla klientów z USA wskazuje na istotny potencjał zwiększenia dochodów z tego rynku w przychodach grupy – wskazuje Konrad Weiske.

Kapitalizacja Spyrosoftu wynosi obecnie 430 mln zł.