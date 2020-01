Producent sprzętu szpiegowskiego oferuje kamery ukrywane w nagrobkach

Amerykańska firma, specjalizująca się w produkcji sprzętu szpiegowskiego chce sprzedać lokalnej policji kamery do monitoringu, które można ukryć np. w pomnikach nagrobnych albo odkurzaczach.

Special Services Group współpracuje z amerykańskimi agencjami rządowymi, jak FBI, DEA czy ICE. Firma przygotowała właśnie ofertę sprzętu dla lokalnych wydziałów policji. Broszura z listą i opisem urządzeń, która trafiła właśnie do wybranych jednostek policyjnych promuje specjalistyczny sprzęt m.in. do obserwacji, w tym miniaturowe kamery do monitoringu.

Kamery można zainstalować w tak nietypowych miejscach, jak fotelik samochodowy, odkurzacz czy nagrobek. Jak zapewnia producent, jest to bardzo przydatne w sytuacji, gdy konieczne jest prowadzenie obserwacji na cmentarzu lub monitorowanie poczynań obserwowanego obiektu z samochodu. Kamery mają być niewidoczne i łatwe do zainstalowania, można też je niewielkim wysiłkiem przeinstalować.

Oprócz kamer, firma oferuje także urządzenia do podsłuchu i nagrywania oraz obiektywy do aparatów.

"Największy niepokój budzą zmiany cen, rozmiarów, a także możliwości tego rodzaju sprzętu. Jest on coraz mniejszy, tańszy i bardziej wyspecjalizowany. Obawiam się, że organy ścigania nie będą jedynymi, do których tego typu urządzenia trafią" - powiedział kanadyjsko-amerykańskiemu magazynowi Vice analityk policyjny Freddy Martinez, który zapoznał się z broszurą producenta.

Jak informuje Vice, Special Services Group nie reklamuje swych produktów na forum publicznym, tylko kieruje ofertę bezpośrednio do wybranych klientów. W logo firmy widnieje oko opatrzności, a maksyma to" "Ciągła Czujność"