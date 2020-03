Produkcja baterii do respiratorów zwiększona o połowę. Polska firma na antywirusowym froncie

Fabryka BMZ w Gliwicach znalazła się na pierwszej linii walki z koronawirusem. Epidemia zwiększyła zapotrzebowanie na baterie do urządzeń medycznych, szczególnie sprzętu do wentylacji chorych. Zakład uruchamia dodatkowe zmiany i zwiększa co najmniej o połowę produkcję tego rodzaju akumulatorów.

BMZ Poland od kilku lat produkuje baterie do sprzętu medycznego.

Plany produkcyjne baterii do monitorów respiratorów wzrosły z 4000 do 6600.

Firma uruchomiła dodatkową zmianę w sobotę i myśli o uruchomieniu trzeciej zmiany w tygodniu.