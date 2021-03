Produkcja przemysłowa ma zyskać 4,6 bln dol. dzięki technologii 5G

Sektor produkcyjny będzie czołowym beneficjentem rewolucji 5G - prognozuje firma analityczna Omdia. Według jej szacunków dzięki popularyzacji sieci piątej generacji w ciągu najbliższych 15 lat światowy przemysł zyska dodatkowe 4,6 bln dol.

Większe możliwości przy mniejszej energii

- Nad rozwiązaniami tego typu pracują już giganci świata IT i producenci pojazdów. Tesla, Cadillac, Intel czy IBM to tylko niektóre z globalnych marek, które zapowiedziały, że w 2021 roku powinniśmy spodziewać się udoskonalonych rozwiązań z tego zakresu. W tym segmencie jak na dłoni widać wielki wpływ sieci 5G. Wiadomo nie od dziś, że największy skok jakościowy uzyskamy łącząc pojazdy w sieć, która jest w stanie się ze sobą komunikować i współpracować. Potencjał optymalizacji ruchu drogowego, jego efektywności, ale także bezpieczeństwa, jest olbrzymi - tłumaczy przedstawiciel ABB.W takim zastosowaniu 5G jest absolutnie przełomowe, gdyż mamy tu do czynienia z olbrzymią ilością danych, komunikujących się urządzeń, a także krytyczną rolą możliwych opóźnień w komunikacji.W podobny sposób możemy sobie wyobrazić dobrze zautomatyzowaną fabrykę czy kopalnię odkrywkową lub innego rodzaju sieci transportowe, logistyczne czy monitorujące. W tych obszarach 5G może faktycznie pozwolić na dokonanie bardzo istotnych optymalizacji, które do tej pory nie były możliwe.Nowy standard komunikacji przełoży się nie tylko na lepsze produkty i doświadczenia, ale również wpłynie na zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego i realizację planów zrównoważonego rozwoju. Firmy Nokia i Telefónica przetestowały aż 11 różnych scenariuszy obciążenia ruchem sieci 5G. W każdym wariancie mierzone było zużycie energii w przeliczeniu na Mb/s. Badanie wykazało, że technologia piątej generacji jest nie tylko znacznie bardziej wydajna pod względem przepustowości danych niż starsze standardy, ale też bardziej zielona.Okazuje się, że sieć 5G jest nawet do 90 proc. bardziej energooszczędna niż najpopularniejszy w tym momencie system bazujący na 4G.- Warto pamiętać o tym, że poprawa parametrów transmisji danych o całe rzędy wielkości spowoduje, że z tych możliwości zaczniemy korzystać jeszcze intensywniej. Dlatego mimo, że ten standard jest bardziej energooszczędny, to całościowe zapotrzebowanie na energię raczej nie spadnie. Dzięki efektywności 5G będziemy w stanie przesyłać więcej danych szybciej, nie podnosząc jednak równocześnie w sposób wykładniczy kosztów energetycznych - uważa Jakub Zachara.Budowa polskiej sieci 5G z prawdziwego zdarzenia jest uzależniona od rozdysponowania odpowiednich częstotliwości przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Na razie UKE przygotowuje się do postępowania na pasmo 3,6 GHz.Zgodnie z założeniami aukcja miałaby się zakończyć do 27 sierpnia 2021 roku tak, by operatorzy komercyjni po tym terminie mogli ruszyć z budową sieci 5G o docelowej architekturze. Bez pasma 3,6 GHz nie są w stanie tego zrobić i na razie w kwestii usług 5G operują na już posiadanych częstotliwościach, zapewniających gorsze parametry.Przez opóźniającą się aukcję operatorzy Orange, Play i T-Mobile oferują 5G na paśmie 2,1 GHz, które jest współdzielone z ich dotychczasowa ofertą w zakresie sieci 4G. Z kolei Polkomtel, do którego należy sieć Plus, obrał inną drogę. W przeszłości pozyskał już pasmo 2,6 GHz, którego następnie przez kilka lat w pełni nie zagospodarował. W 2020 roku przeznaczył je w całości dla sieci 5G.Po uruchomieniu usług 5G na docelowych częstotliwościach dotychczasowe inwestycje operatorów w 5G będą dalej wykorzystywane. Plus twierdzi, że pasmo 2,6 GHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe i większą pojemność sieci niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3,6 GHz. Podobną rolę u pozostałych operatorów mają spełnić usługi 5G uruchamiane obecnie w paśmie 2,1 GHz.