Produkty Tymbarku, Lidla i Mlekovity najczęściej skanowane w aplikacji Pola

Produkty firm Tymbark, Lidl Polska i Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita są najczęściej skanowane w udostępnionej przez Klub Jagielloński aplikacji Pola. Aplikacja podstawie kodu produktu przedstawia informacje o producencie i np. jego powiązaniach z Polską.

Jak poinformował w środę Klub Jagielloński, łączna liczba zeskanowanych przy użyciu aplikacji produktów przekroczyła 10 milionów. Klub przygotował odpowiedni ranking, który - jak podkreśla - jest odzwierciedleniem wielu decyzji konsumenckich i preferencji zakupowych Polaków.

Pierwsze trzy miejsca w tym zestawieniu zajęły kolejno firmy: Tymbark - MWS Sp. z o.o. Sp. k., Lidl Polska, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita. Pełny ranking pod tytułem "Liderzy świadomej konsumpcji. Najczęściej skanowane firmy aplikacji Pola" zostanie zaprezentowany przez Klub Jagielloński 18 listopada.

Jak podkreślił Klub, ranking powstał w ramach współpracy z partnerem aplikacji Pola, Grupą PGE, która zainicjowała kampanię, społeczną "Polskie, kupuję to!".

Aplikacja punktuje produkt według zadanego wzorca. Każdemu producentowi Pola przypisuje od 0 do 100 punktów. Pierwsze 35 punktów przyznaje proporcjonalnie do udziału polskiego kapitału w konkretnym przedsiębiorstwie. Dalsze 10 punktów otrzymuje ta firma, która jest zarejestrowana w Polsce, a kolejne 30 - o ile produkuje w Polsce. Dalsze 15 punktów zależy od tego, czy zatrudnia w Polsce w obszarze badań i rozwoju. Wreszcie ostatnie 10 punktów otrzymują firmy, które nie są częścią zagranicznych koncernów.

W ramach kampanii "Polskie kupuję to!" PGE zleciła badanie, z którego wynika, że 84 proc. uczestników przynajmniej sporadycznie szuka informacji na temat tego, czy kupowany produkt jest polski. Prawie co dziesiąta osoba zadeklarowała, że zawsze szuka informacji o polskim pochodzeniu produktu, a co trzecia - że robi to często.

Uczestnicy deklarowali, że głównym źródłem informacji o pochodzeniu produktu jest etykieta na opakowaniu. Prawie trzy czwarte osób, które wzięły udział w badaniu zwraca uwagę na oznakowania produktów, mówiące o polskości produktu podczas robienia zakupów.

Klub Jagielloński to stowarzyszenie i think-tank społeczno-polityczny o profilu konserwatywnym i republikańskim, założony w 1989 r. w Krakowie.