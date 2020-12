Profil zaufany ma już ponad 8,5 mln Polaków

Profil zaufany, czyli bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji, założyło już ponad 8,5 mln Polaków, z czego niemal cztery miliony w tym roku - poinformowała KPRM w komunikacie.

Według kancelarii premiera e-usługi stają się coraz bardziej popularne - a główną stronę na której są one dostępne portal gov.pl odwiedziło w listopadzie ponad 13,5 miliona osób.

W tym samym miesiącu profil zaufany założyło 291 061 osób. To trzy razy więcej, niż w tym samym czasie rok temu. W listopadzie 2019 r. przybyło 82 462 nowych PZ.

- Gdy porówna się popularność naszych e-usług rok do roku, bardzo wyraźnie widać, że Polacy coraz chętniej i częściej korzystają z e-administracji. Robili to już w ubiegłym roku, w tym - z oczywistych względów związanych z pandemią - robią to jeszcze częściej - wskazał sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski. Jak poinformował, profil zaufany złożyło już 8 582 437 Polaków, z czego w tym roku niemal cztery miliony.

Jeśli chodzi o popularność poszczególnych e-usług, to KPRM podała, że w porównaniu z listopadem 2019 r. największy - bo pięciokrotny - wzrost odnotowała e-usługa "Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego". W ciągu ostatniego miesiąca (listopad 2020 r.) skorzystano z niej 25 226 razy. W tym samym czasie, tyle że rok temu - 4745 razy.

Popularna jest również e-usługa "Zgłoś urodzenie dziecka", z której skorzystano cztery razy częściej niż rok temu. Dzięki niej w listopadzie tego roku rodzice zgłosili przyjście na świat 15 400 dzieci, rok temu - 3837.

Czterokrotny wzrost zanotował też e-meldunek, czyli e-usługi umożliwiające zameldowanie/wymeldowanie się online. Od 1 do 30 listopada tego roku Polacy skorzystali z nich 19 114 razy, w listopadzie 2019 r. - 4656.

Często wykorzystywana jest także e-usługa "Pismo ogólne", dzięki której możemy załatwić lub zainicjować załatwienie niemal każdej sprawy urzędowej. W listopadzie tego roku do urzędów trafiły 143 932 takie pisma, a to oznacza, że dziennie Polacy wysyłali ich niemal 4800. W ubiegłym roku, przez cały listopad, do urzędów trafiło 44 737 elektronicznych pism ogólnych.

KPRM poinformowała, że dwa razy częściej niż rok temu Polacy przez internet wnioskują też o nowy dokument tożsamości, czyli korzystają z e-usługi "Uzyskaj dowód osobisty". W listopadzie tego roku zrobili tak 30 866 razy, rok temu - 13 795.

Dwukrotny wzrost popularności odnotowała także e-usługa "Historia pojazdu", dzięki której można sprawdzić m.in. czy zarejestrowane w Polsce i za granicą auto nie było kradzione, złomowane, czy nie ma przekręconego licznika. Aby to zrobić potrzeba jedynie numeru rejestracyjnego, numeru VIN, datę pierwszej rejestracji i - jeśli sprawdzamy auto zarejestrowane poza Polską - profilu zaufanego. W listopadzie tego roku Polacy skorzystali z Historii Pojazdu 21 916 399 razy. Rok temu w tym samym czasie - 9 199 954. Resort przypomniał, że w kwietniu istotnie poszerzono bazę danych m.in. o możliwość sprawdzenia historii pojazdów zarejestrowanych w Niemczech.

Polscy kierowcy w listopadzie tego roku 57 930 razy sprawdzali też przez internet swoje punkty karne. To o 20 tysięcy więcej niż w tym samym czasie rok temu.

Jak informuje KPRM, na portalu GOV.pl można też zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu. Z tej e-usługi od 1 do 30 listopada skorzystano 60 542 razy. To najlepszy miesięczny wynik tej e-usługi w tym roku. W lipcu skorzystano z niej 60 331 razy, w październiku - 59 300, a we wrześniu - 59 200.