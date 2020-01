Prognozy EA poniżej oczekiwań - spółka planuje chiński debiut "Apex Legends"

Akcje Electronic Arts spadły o ok. 2 proc. po tym, gdy producent i wydawca gier wideo przedstawił niższe od spodziewanych prognozy wyników za IV kw. rozliczeniowy. Firma wskazała jednak na plany debiutu gry "Apex Legends" w Chinach - podała agencja Reutera.

Wydawca serii takich jak "Fifa" czy "Battlefield" ogłosił, że spodziewa się skorygowanych przychodów za obecny kwartał na poziomie 1,15 mld USD. Analitycy liczyli zaś na ok. 1,20 mld USD - wynika z danych Refinitiv.

Koncern podał też nowe prognozy wyników za cały rok fiskalny - skorygowane przychody wynieść mają między 5,13 a 5,15 mld USD. Ta zapowiedź również nie dorównała szacunkom obserwatorów rynku, liczącym na ok. 5,21 mld USD.

Powodem gorszych prognoz jest m.in. opóźnienie premiery tegorocznej gry "NBA Live", tak by debiut przypadał bliżej premier nowych konsol Sony i Microsoftu pod koniec 2020 r.

Akcje firmy spadły o ok. 2 proc. po raporcie, opublikowanym po zakończeniu czwartkowej sesji giełdowej.

Reuter wskazał, że na rynku gier coraz bardziej liczą się tytuły free-to-play oraz te na urządzenia mobilne. W tym samym czasie dominacja tytułów konsolowych, dostarczanych przez m.in. Electronic Arts, Activision Blizzard czy Take-Two Interactive, wydaje się coraz mniejsza.

Jednocześnie dyrektor finansowy EA Blake Jorgensen poinformował, że firma planuje debiut "Apex Legends" w Chinach we współpracy z niewymienionym z nazwy lokalnym partnerem.

W okresie od premiery w lutym 2019 r. do października strzelankę free-to-play pobrało przeszło 70 mln osób. EA planuje rozwój produkcji przez wydanie jej na kluczowym rynku ChRL. "Apex Legends" dostępne tam będzie zarówno na platformie PC, jak i urządzeniach mobilnych.

"Największą niewiadomą jest to, ile zajmie proces zatwierdzania produkcji" - dodał Jorgensen. W Chinach gry przed debiutem rynkowym muszą być zatwierdzane przez krajową cenzurę. W okresie od marca do grudnia 2018 r. zaprzestała ona wydawania licencji i nie wiadomo, ile tytułów oczekuje jeszcze na państwową recenzję.

Reuter przypomniał, że wyniki za zakończony w grudniu III kw. EA były jednak lepsze od przewidywań analityków. Przychody z segmentu tzw. usług live w grach, skąd pochodzi największa część sprzedaży firmy, wzrosły w porównaniach rok do roku o 41 proc., do poziomu 677 mln. Skorygowane całkowite przychody kwartalne wzrosły zaś o 22 proc. do 1,98 mld USD, lekko przewyższając prognozy obserwatorów rynku.

Dochody netto firmy za III kw. wzrosły do 346 mln USD, czyli 1,18 USD na pojedynczą akcję przedsiębiorstwa. W tym samym okresie w 2018 r. było to zaś 262 mld USD - 86 centów na jeden udział.

Szczególnie pomyślna w kwartale świątecznym była premiera przygodowej gry akcji "Star Wars Jedi: Fallen Order", tytuł stał się drugim najchętniej kupowanym tytułem w grudniu - wynika z danych NPD.